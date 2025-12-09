Macron, la vergogna: "Fango sulle scarpe", prefetto licenziato

Costringere Macron, per la sua sicurezza, a camminare 500 metri sotto la pioggia, può costare caro. È quanto ha imparato a sue spese Laurent Touvet, prefetto del Pas-de-Calais, dopo una visita del Président ad Arras il 19 novembre per incontrare i lettori del quotidiano regionale La Voix du Nord. Come rivelato dal Canard enchâiné, il convoglio presidenziale, nel suo tragitto verso la sede del quotidiano, si è ritrovato faccia a faccia con decine di agricoltori arrabbiati per l’accordo Ue-Mercosur, con tanto di trattori che impedivano alle auto blu di avanzare.

Per evitare incidenti, i responsabili della sicurezza hanno dunque chiesto a Macron di uscire dall’auto e raggiungere a piedi La Voix du Nord, a 500 metri di distanza. Ma sotto la pioggia: lesa maestà per il capo dello Stato. Che la sera stessa, rientrato all’Eliseo, ha chiesto e ottenuto la testa del prefetto, reo di avergli fatto sporcare di fango le scarpine.