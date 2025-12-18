Imam, che fine fa chi predica odio: l'esempio in Francia

La Francia è il Paese europeo con il maggior numero di cittadini di confessione musulmana, il più colpito dal terrorismo di matrice jihadista e da quel fenomeno più silenzioso ma altrettanto nefasto che il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha definito “separatismo islamista” in un discorso pronunciato nel 2020. Negli ultimi anni, per contrastare l’espansione dell’islam separatista, il governo francese ha inasprito le misure contro gli imam che nei loro sermoni predicano l’odio verso la Francia e sobillano le giovani generazioni alla rivolta contro i valori della République. Il cambio di passo è coinciso con l’arrivo al ministero dell’Interno di Gérald Darmanin, ex fedelissimo del leader gollista Nicolas Sarkozy. Titolare del dicastero più sensibile di Francia dal 2020 al 2024, Darmanin è stato il promotore sia della “loi separatisme” del 2021, che ha rafforzato la lotta contro l’islam radicale introducendo il reato di “separatismo” (prevede una pena di cinque anni di prigione e 75mila euro di multa in caso di minacce, aggressioni o intimidazioni rivolte a un eletto o a un funzionario al fine di sottrarsi totalmente o parzialmente alle regole dei servizi pubblici, di “separarsi” dal quadro normativo repubblicano), sia della “loi immigration” del 2024, che ha introdotto un giro di vite contro l’immigrazione clandestina e facilitato le procedure di espulsione degli imam radicali.

L’ultimo caso, risalente al febbraio 2024, è quello di Mahjoub Mahjoubi, imam tunisino della moschea di Bagnols-sur-Cèze (Gard). Mahjoubi, già oggetto di diverse segnalazioni per sermoni estremisti e apologia di terrorismo, aveva definito il tricolore francese una «bandiera satanica» che «non ha alcun valore agli occhi di Allah» in un video circolato sui social. «Non avremo più tutte queste bandiere tricolori che ci avvelenano, che ci fanno venire il mal di testa», prometteva nel video. In un sermone del 2 gennaio 2024, Mahjoubi elogiava inoltre il jihad e deplorava il fatto che le moschee non producessero «più combattenti come ai tempi del profeta». Stabilitosi in Francia negli anni Ottanta, l’imam era titolare di un permesso di soggiorno valido fino al 2029. Sposato con una donna francese e padre di quattro figli con cittadinanza francese, prima della legge del 2023 che prevede l’espulsione immediata in caso di «violazione deliberata e particolarmente grave dei princìpi della Repubblica», beneficiava di una protezione quasi assoluta.