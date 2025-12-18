11 miliardi di armi a Taiwan? E la Cina minaccia gli Usa

Gli Usa vendono le armi a Taiwan e la Cina insorge. L'amministrazione americana guidata da Donald Trump, in particolare, ha dato il via libera alla vendita di armi a Taiwan per un valore di 11 miliardi di dollari. Lo ha annunciato Taipei. Si tratta del secondo lotto di questo tipo dall'inizio del secondo mandato del presidente Usa. Il pacchetto comprende sistemi missilistici Himars, obici, missili anticarro, droni e componenti per altre attrezzature, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Taiwan.

La reazione di Pechino non si è fatta attendere: "Smettere immediatamente di armare Taiwan". "La Cina sollecita gli Usa a rispettare il principio della 'Unica Cina' e a smettere immediatamente le azioni pericolose sugli armamenti a favore di Taiwan", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun durante il briefing quotidiano. Che poi ha aggiunto: la parte americana "ha apertamente annunciato un massiccio pacchetto di vendita di armi avanzate a Taiwan, che viola gravemente il principio della 'Unica Cina' e i tre comunicati congiunti sino-americani", nonché "la sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale della Cina". Secondo lui, si tratta di una operazione che "mina gravemente la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e invia un segnale gravemente sbagliato alle forze separatiste indipendentiste".