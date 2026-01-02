Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation

Una notte di festa si è trasformata in una immane tragedia nella notte di Capodanno nella lussuosa stazione sciistica di Crans-Montana, nel Canton Vallese. Un devastante incendio scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti gravi, molti dei quali con ustioni estese. Le autorità svizzere parlano di un "flashover" che ha propagato le fiamme in pochi secondi, probabilmente innescato da scintille di candele su bottiglie di champagne che hanno raggiunto il soffitto infiammabile.Il locale, situato in posizione centrale e frequentato soprattutto da giovani turisti internazionali, era gremito per i festeggiamenti del 2026.

L'unica via di fuga stretta e la struttura seminterrata hanno reso impossibile una evacuazione rapida, trasformando il posto in una trappola mortale.I proprietari del Le Constellation sono la coppia francese Jessica e Jacques Moretti, che gestiscono l'attività dal 2015. Entrambi sono sopravvissuti: Jessica, 40 anni, ha riportato una ferita al braccio ed era presente nel locale al momento del rogo, mentre Jacques non si trovava lì. La coppia, originaria della Corsica centrale ma con legami alla Costa Azzurra (Jessica è cresciuta a Cannes, ha studiato ad Antibes e all'Università Internazionale di Monaco), possiede anche altri due esercizi nella zona: Le Senso a Crans-Montana e Le Vieux Chalet a Lens. Descritti come "grandi lavoratori", sono sotto shock per la perdita di membri del personale e la tragedia.Tra le vittime e i feriti numerosi italiani: fonti diplomatiche parlano di 13 connazionali ricoverati (alcuni al Niguarda di Milano) e 6-15 dispersi, tra cui il 16enne Giovanni Tamburi (o Tamburini), per il quale la madre ha lanciato un appello disperato.Le indagini escludono l'attentato; il Canton Vallese ha dichiarato emergenza