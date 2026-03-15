Crans-Montana, il tesoro dei Moretti: uno choc, cosa è stato sequestrato alla coppia

Squestrato il "tesoro" dei Moretti, un patrimonio da oltre mezzo milione di euro. Un nuovo capitolo nell’inchiesta che ruota attorno ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del bar Le Constellation di Crans-Montana, il locale segnato dal rogo della notte di Capodanno costato la vita a 41 persone. Secondo quanto riferisce il quotidiano svizzero Blick, gli inquirenti del Canton Vallese hanno disposto il sequestro di beni personali di lusso riconducibili alla coppia, tra auto di alta gamma, orologi di pregio e un’arma da fuoco.

Tra i veicoli finiti sotto sequestro figura una Bentley Continental, il cui valore sul mercato svizzero parte da circa 250mila franchi e può salire, per i modelli più recenti, fino a 350mila. Negli atti comparirebbero anche una Porsche Cayenne, una Mercedes Benz eVito e una Maserati, senza che per quest’ultima sia stato indicato il modello. Stando a Blick, i due avrebbero fatto ricorso al leasing, con rate mensili fino a 4mila franchi svizzeri.