Crans-Montana, l'inchiesta arriva fino a Mark Zuckerberg

L’inchiesta sulla tragedia di Crans Montana arriva (pure) sulla scrivania dell’ufficio di Mark Zuckerberg. La procura di Sion, infatti, a fine febbraio, ha inviato una richiesta urgente di moratoria internazionale agli Stati Uniti con lo scopo di recuperare, dagli account Facebook di Jacques e Jessica Moretti, nonché dalla pagina sul social network del loro disco-pub Le Costellation, il materiale cancellato dopo che quel rogo infame nella notte più festeggiata dell’anno ha distrutto il locale, ucciso 41 persone e ferito altre 115. Non è proprio Zuckerberg, ovvio, a dover rispondere alla domanda delle autorità elvetiche, però è la sua Meta platforms inc, ossia la società di cui fa parte Facebook e che ha sede al californiano Menlo Park.

I profili dei Moretti ora non sono più attivi esattamente come quello dell’Old Costellation che, in questa vicenda giudiziaria la quale coinvolge mezza Europa, criticata e attenzionatissima sia da Francia che Italia c’è già finito proprio a ridosso del disastro: nei primi dì di gennaio, infatti, da quella pagina erano state recuperate le fotografie dei lavori che Jacques aveva svolto, dieci anni prima, dentro l’attività. Tutti gli otto profili sui quali è concentrata la procura del Canton Vallese «sono stati disattivati da Jessica»: ora l’obiettivo è ricostruire sia la catena di interventi di ristrutturazione tramite le immagine rese note allora sia «qualsiasi commento» che possa aver a che fare col tema della sicurezza per «contribuire a stabilire la verità».