Crans-Montana, il costo del Capodanno nel bar della morte: la scelta dei proprietari

La serata di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragica strage in cui hanno perso la vita oltre 40 persone, era caratterizzata da prezzi elevati, tipici di un evento esclusivo in una località sciistica di lusso.L’ingresso costava 100 franchi svizzeri, equivalenti a circa 100 euro. Alcuni giovani presenti quella sera hanno raccontato a Repubblica di aver pagato 300 euro per una bottiglia di vodka. Ancora più cari erano gli champagne, con bottiglie superiori ai 100 euro, a cui venivano agganciate le fontane pirotecniche: proprio questi dispositivi, secondo gli inquirenti, hanno innescato il rogo fatale.

Su Tripadvisor il locale è classificato nella fascia medio-alta. In condizioni normali, i prezzi erano in linea con quelli di altri locali simili in zone alpine prestigiose: un cocktail variava tra i 15 e i 30 euro, mentre un aperitivo costava dai 20 ai 40 euro. Recensioni più datate lamentavano, ad esempio, 10 euro per tre birre o un centinaio di euro per una bottiglia di champagne.Per la notte di San Silvestro, però, i costi erano inevitabilmente più alti, come consueto per eventi speciali di Capodanno.

Secondo quanto riportato da Repubblica, i proprietari, Jacques e Jessica Moretti, avrebbero optato per prezzi non eccessivi, puntando piuttosto ad aumentare il numero di tavoli all’interno del locale per massimizzare gli incassi. Una scelta che, alla luce della tragedia, è ora al centro delle indagini sulla sicurezza e sulla capienza del locale.