Crans-Montana, clamoroso: "La cauzione per Jessica Moretti non è stata pagata"

Il Tribunale di Sion aveva annunciato il 13 gennaio 2026 che avrebbe fissato a breve l'importo del deposito cauzionale per Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi nel rogo del locale Constellation a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
Nella nota del Tribunale cantonale delle misure coercitive del Vallese del 12 gennaio si leggeva: "Il Tribunale cantonale delle misure coercitive del Vallese, il 12 gennaio 2026, a fine giornata e su raccomandazione della procura, ha imposto misure alternative alla custodia cautelare a Jessica Maric Moretti, la direttrice del bar, a causa dell'esistenza di un rischio di fuga, l'unico rischio menzionato dalla Procura della Repubblica. Queste misure sono standard: un divieto di viaggio che le impedisce di lasciare la Svizzera, l'obbligo di consegnare tutti i suoi documenti d'identità e di soggiorno alla procura, l'obbligo di presentarsi quotidianamente a una stazione di polizia e l'obbligo di versare un deposito cauzionale adeguato. Poiché la determinazione di tali depositi cauzionali richiede un'indagine accurata, l'importo sarà stabilito in un secondo momento".
La procura aveva richiesto complessivamente 400mila franchi svizzeri (200mila a testa) per entrambi i coniugi. Jacques è stato scarcerato il 23 gennaio dopo il pagamento di 200mila franchi da parte di un anonimo amico tramite l'avvocato Patrick Michoud, con misure alternative in vigore.Per Jessica, invece, come riporta ilMessaggero, la cauzione non è mai stata versata né calcolata: nelle migliaia di pagine depositate dalla procura ai legali di parte civile, se ne sono perse le tracce, mentre compare solo quella del marito. Il Tribunale non si è più pronunciato, nonostante l'annuncio iniziale.Gli avvocati delle parti civili (incluse vittime italiane) esprimono rabbia e chiedono chiarimenti sulle verifiche svolte, anche sulla provenienza dei fondi per Jacques (non resa pubblica) e sui redditi dichiarati dai Moretti, sospettati di aver mentito sul patrimonio.