Regina Elisabetta, l'impensabile segreto della sua longevità: "Prima di dormire..."

Julia Banim ha condotto un esperimento per il Mirror: ha provato la routine del sonno della Regina Elisabetta, che è definita uno dei segreti della sua longevità. “Come molte persone faccio fatica ad addormentarmi, spesso all’una di notte sono ancora davanti al telefono - è stata la premessa di Julia - poiché il sonno è una componente vitale della salute, ho deciso di seguire il ‘rituale della buonanotte’ della Regina Elisabetta il più fedelmente possibile e senza l’aiuto dei servitori”.

Julia ha iniziato con una passeggiata serale: ovviamente non ha a disposizione i giardini del palazzo come la sovrana, ma ha comunque camminato abbastanza. Poi è tornata a casa, si è fatta la doccia e si è infilata una camicia da notte simile a quelle che indossa la Regina. Quest’ultima poi trascorre spesso parte della sua serata a lavorare alle sue “scatole”, che contengono corrispondenze varie. Julia ha sostituito questo passaggio con un aggiornamento di tutti i messaggi ricevuti su Whatsapp, dopodiché intorno alle 21 è entrata in modalità relax, sistemandosi davanti alla televisione con una borsa dell’acqua calda in grembo e guardando Downton Abbey, una delle serie preferite della Regina.

Inoltre pare che la sovrana sorseggi un bicchiere di champagne ogni sera prima di coricarsi: Julia si è arrangiata con del prosecco. “Mentre mi rilassavo sul divano all’improvviso mi sono sentita davvero regale, come se i problemi stessero svanendo”, ha dichiarato. Entro le 23 la regina deve dormire per garantirsi otto ore e mezzo di sonno prima della sveglia delle 7.30. Julia allora si è messa a letto e dopo una breve lettura si è addormentata: “Il giorno dopo mi sono svegliata sentendomi molto più riposata del solito e con una mentalità positiva. Prenderò sicuramente alcuni dei suoi rituali come abitudini per il futuro”.

