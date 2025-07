Checco Zalone, "Buen camino": ci porta in pellegrinaggio

Se pensiamo che un nuovo film di Checco Zalone sta per vedere la luce, iniziamo già a ridere. I primi cinque sono stati uno più divertente dell’altro, ogni record di incasso è stato battuto, dall’esordio clamoroso con Cado dalle nubi al ritratto dell’italiano medio che sogna il posto fisso (forse è meglio dire “sognava”) di Quo vado? Tra qualche giorno ci sarà il primo ciak di Buen Camino, la nuova commedia di Luca Medici, vero nome del comico esploso con Zelig e poi diventato il mattatore numero 1 delle risate italiane, dai cinema ai teatri. Alla regia Checco ritrova Gennaro Nunziante, già regista dei primi film e anche co-autore della sceneggiatura insieme a Zalone. Dall’8 luglio ha anche svelato due nomi del cast: Letizia Arnò e Beatriz Arjona, attrice spagnola già vista nel ruolo di Eva nella deliziosa serie iberica Dieci capodanni. Il film verrà girato tra Italia e Spagna. Alcuni giorni fa era uscita la notizia che Sardegna la produzione aveva aperto un casting per alcune comparse per la scena di una festa in villa: ragazzi giovani, ragazze spumeggianti, cittadini filippini...

I NUMERI

Il film, che sarà distribuito da Medusa Film nelle sale italiane nel corso delle festività natalizie, è prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix. Il Camino del titolo, scrivono alcuni siti specializzati in cinema e religione, evoca il famoso cammino spirituale di Santiago de Compostela, che parte dal Nord della Francia, percorre la Spagna, per poi arrivare sulle coste atlantiche del Portogallo dove c’è la meravigliosa Santiago. È lecito aspettarsi una rilettura ironica e irriverente dell’esperienza del pellegrinaggio, in perfetto stile Checco? Pare proprio di sì. L’ultimo film di Checco Zalone è quello del 2020 Tolo Tolo, girato in Italia ma anche in Marocco, Kenya (Watamu) e Malta, le cui riprese durarono nove mesi, con un budget stimato di oltre 20 milioni di euro. Al primo posto tra i film che hanno incassato di più c’è Quo vado del 2016, al secondo Sole a catinelle del 2013 e al terzo, appunto, Tolo Tolo con 46,1 milioni di euro di incassi.