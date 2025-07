Giuseppe Conte smentito in diretta: figuraccia in tv

L’assenza di tetti di spesa e limiti ISEE ha favorito abusi, frodi e un’impennata di infortuni nei cantieri. Il blocco della cessione dei crediti ha paralizzato molte imprese. A differenza di altri Paesi europei, l’Italia non ha previsto controlli adeguati, creando un buco fiscale che limita risorse per sanità, scuola e investimenti. Giuseppe Conte, invece di fare autocritica, critica il governo Meloni, mentre i numeri smontano la narrazione del Superbonus come volano economico. E ospite a Quarta Repubblica, parlando di conti pubblici, Conte è stato smentito in diretta sui tagli al welfare per il 2025. A precisa domanda ha risposto: "Ehm no, non ci saranno tagli al welfare nell'anno in corso. Saranno scaricati negli anni futuri". Non solo la figuraccia, ma anche la propaganda spicciola per ottenere qualche decimale in più nei sondaggi...



