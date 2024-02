Agricoltori, euro-follie e sussidi tagliati: perché rischiano il carc

02 febbraio 2024 a

Le proteste degli agricoltori hanno infiammato tutta Europa. Ma mentre l’Italia ha aumentato le risorse per i coltivatori e accelerato i pagamenti, Parigi e Berlino li hanno ridotti, per imporre la conversione all’elettrico nei campi. A tal proposito Attilio Barbieri su Libero ha scritto: "Il comparto è schiacciato in tutti i ventisette Paesi dell’Unione da una manovra a tenaglia. Da un lato le eurofollie rosso-verdi del Green Deal che mira a ridurre le produzioni agricole. Dall’altro un mercato che non garantisce la remunerazione adeguata a coltivatori e allevatori i cui margini si sono talmente assottigliati da scomparire".

