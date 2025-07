Canale 5, la Bibbia fa il botto: antico testamento, ascolti miracolosi

Una curva con eccellente tenuta attratta dal racconto distillato in forma di giallo sull’esistenza o meno della figura storica di Re Salomone. Un gruppo di archeologhi si pone l’obiettivo sul campo per capire se è esistito veramente.

CHI SALE (I grandi misteri della Bibbia / Canale 5) Un libro venerato da milioni di fedeli pieno di figure leggendarie. La serie di documentari I misteri della Bibbia, prodotta in Francia, dedicata all’Antico Testamento (e alla tradizione ebraica), fa il pieno di ascolti in una domenica molto “laica” dominata dal tennis, dal ciclismo, dai programmi dedicati al turismo e all’agroalimentare. 15% di share nel mattino di Canale 5 con 740mila spettatori.

Un pretesto narrativo per focalizzarsi su Gerusalemme, la sua potenza simbolica e la sua centralità nell’ebraismo. Fra i picchi da segnalare al 17% di share il momento in cui si parla della Stele di Tel Dan, la prima prova archeologica conosciuta che dimostra l’esistenza di Re Davide con scritte in aramaico e risalente al IX secolo avanti Cristo.