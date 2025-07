Jannik Sinner, Mats Wilander-choc: "Nessun talento eccezionale"

Due giorni dopo l’impresa a Wimbledon, partono le analisi sul perché e sul come ha fatto Jannik Sinner a vincere il suo quarto Slam e a diventare il duca bianco di Londra. Sulla rivista sportiva francese L’Equipe è l’ex-numero uno al mondo e vincitore di 7 prove del Grande Slam (ma non Wimbledon, dove è arrivato al massimo ai quarti di finale) Mats Wilander a fare un’analisi nella sua consueta rubrica. Il 60enne, però, stronca in qualche modo Sinner ed esalta, invece, Alcaraz: “Tutti possono provare a giocare come Sinner, non richiede un talento eccezionale, mentre altra storia sarebbe voler imitare Alcaraz, il che richiede capacità estremamente rare”.

Eppure è stato lo stesso Sinner, in conferenza post-vittoria, a parlare di sé stesso come di un ragazzo che sta compiendo un percorso, che ancora non è arrivato alla sua completezza: “Credo di non essere ancora al massimo, a 23 anni non si può esserlo. Sto cercando quei dettagli che fanno la differenza, lo 0,1% come dico spesso”. E lo stesso Alcaraz, a fine partita, aveva ammesso: “Sinner, partendo dal secondo set, ha alzato il livello da fondocampo. Non sapevo cosa fare; sentivo che lui era più completo di me”.