Decaro del Pd presidente della Commissione Ambiente all'Europarlamento

L'eurodeputato del Pd e del gruppo S&D, Antono Decaro, è stato eletto presidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo. Il Partito democratico, dunque, comincia a incassare le prime nomine dopo aver contribuito a eleggere la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "L'obiettivo di conseguire pienamente il nuovo Green deal è certamente una sfida ambiziosa ma non impossibile, così come quella sulla sicurezza alimentare e sulla sanità pubblica. Bisogna lavorare per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente per ridefinire le relazioni con la salute, le produzioni, il commercio e - ha poi aggiunto - la lotta contro lo spreco e la povertà alimentare".

Ma non finisce qui. "Affronteremo il tema della transizione verde - ha proseguito Antonio Decaro - garantendo investimenti pubblici e stimolando quelli privati su larga scala così da riuscire a salvaguardare e integrare tutti i settori dell'economia nel percorso di transizione senza - ha poi concluso - lasciare indietro nessuno".

Il nuovo incarico di Antonio Decaro ha suscitato il plauso di tutto il Partito democratico. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è complimentato con il suo collega, sottolineando come in questo momento in Europa il tema del green sia più cruciale rispetto a quello economico. "Sulla scelta del Pd di prendere la commissione Ambiente, io sono stato presidente di quella economica, e sarei stato contento se avessero preso l'economica - ha ricordato il primo cittadino della capitale -. Ma nella gerarchia delle commissioni parlamentari, la numero 1 è quella Ambiente".