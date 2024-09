Raffaele Fitto, Giorgia Meloni: "La nostra Nazione ritrova un ruolo centrale in Europa"

17 settembre 2024 a

Una vittoria per l'Italia in Europa: un ruolo apicale per Raffaele Fitto, nominato tra i sei vicepresidente esecutivi della nuova Commissione europea presentata in conferenza stampa da Ursula von der Leyen. Al ministro uscente del governo Meloni andrà la delega alla Coesione e alle Riforme.

Una nomina che, per quanto attesa, non può che essere accolta con entusiasmo e soddisfazione dal governo. Tra i primi a parlare il premier, Giorgia Meloni: "Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue. L'Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell'interesse dell'Europa e dell'Italia", ha commentato su X il presidente del Consiglio.

Meloni parla del "ruolo centrale" dell'Italia, un ruolo di fatto confermato dalla stessa von der Leyen in conferenza stampa. "Raffaele Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città - ha premesso la presidente della Commissione -. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita". Ma soprattutto, Ursula ha rimarcato come "l'Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nella scelta. Il Pe ha 14 vicepresidenti, due sono di Ecr. Ne ho tratto le conseguenze per la composizione della Commissione", ha concluso spegnendo sul nascere le eventuali polemiche di chi si oppone alla nomina di Fitto.

Oltre a Meloni, ecco le parole di Antonio Tajani: "La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della commissione Ue è un'ottima notizia che conferma la credibilità e il ruolo di peso che l'Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!", ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri. Quindi Maurizio Lupi, il presidente di Noi Moderati: "La nomina di Raffaele Fitto con il ruolo di Vicepresidente Esecutivo con delega alla Corsione e alle Riforme è un grande riconoscimento che dimostra la centralità dell'Italia in Europa. Il ministro Fitto è una persona autorevole e competente, stimata trasversalmente in Italia e all'estero, che saprà svolgere il delicato incarico di commissario e vicepresidente. Contiamo, per il bene dell'Italia, sul sostegno dei partiti di opposizione, perché Fitto rappresenta tutto il Paese e non una parte politica", ha concluso Lupi.