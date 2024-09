Séjourné, il delirante titolo di Repubblica: "L'uomo che porta la lotta contro Meloni in Europa"

17 settembre 2024 a

Dopo il ritiro del commissario Ue al Mercato Interno, Thierry Breton che se n'è andato da Palazzo Berlaymont con parecchio amaro in bocca, a far parlare di sè è il ministro degli Esteri uscente della Francia, Stephane Sejournè, che ora è diventato ufficialmente commissario europeo con un portafoglio chiave per la strategia industriale. Ad annunciarlo è stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

In particolare, Sejournè sarà responsabile del risanamento dell'industria europea e avrà anche il titolo di vicepresidente esecutivo della Commissione. Per Von der Leyen, Macron "ha preso la decisione che sapete. Io conosco molto bene Stephane Sejourne e sono convinta che sarà un grande commissario", ha spiegato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa.

Della nomina di Sejourne proposta da Macron si era già parlato. tanto che questa mattina Repubblica ha proposto ai suoi lettori un ritratto del soggetto dal titolo piuttosto fantasioso: "Fedelissimo dell’Eliseo: l’ex ministro francese porta a Bruxelles la lotta contro Meloni". Titolo. quello del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, che più tendenzioso non si può.

Già perché entrando nel dettaglio della "lotta contro Meloni" che il francese porterebbe a Bruxelles, il quotidiano fa riferimento a due circostanze. La prima, il fatto che all'indomani dell'elezione della premier Giorgia Meloni, Sejourne la definì "un'avversaria politica". La seconda, il fatto che l'ex ministro sempre nei giorni dell'insediamento del governo Meloni avesse messo evidenza come, a suo giudizio, le "relazioni bilaterali tra Eliseo e Palazzo Chigi seguono altri percorsi". Repubblica, infine, ricorda che Séjourné "è venuto lo stretto indispensabile in Italia". Perbacco: due frasettine e un'interpretazione tendeziosa (di Rep) bastano a portare la "lotta contro Meloni" in Europa? Convinti loro...