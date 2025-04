Commissione Ue, inchino a Meloni: "Un ponte verso gli Usa"

La missione di Giorgia Meloni a Washington è stata apprezzata dai vertici della Commissione europea. L'incontro alla Casa Bianca, fanno sapere fonti di alto livello da Bruxelles, è stata "un'occasione utile per creare ulteriori ponti" con l'amministrazione Trump "nel rispetto dei diversi ruoli, come già affermato dalla stessa Meloni". Le fonti aggiungono che i contatti tra la Commissione e gli Usa continueranno, nei prossimi giorni, a livello tecnico.

Ursula von der Leyen - si apprende - ha accolto con favore l'iniziativa italiana di invitare il presidente Trump a Roma e favorire un eventuale incontro a livello europeo anche se - precisano - l'organizzazione di un summit riguarda il Consiglio europeo (e quindi il presidente Antonio Costa) e non la Commissione. Anche le tempistiche rimangono da definire: a giugno sono già in calendario un summit della Nato (24-25) e un vertice del Consiglio europeo (26-27). Ovviamente Trump è il principale invitato al summit della Nato che si terrà all'Aja ma finora non è chiaro se effettivamente vi prenderà parte. Sui negoziati commerciali viene ribadito come i colloqui tecnici stiano andando avanti tra l'esecutivo europeo - che ha la competenza esclusiva - e l'amministrazione americana.