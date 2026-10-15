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Ue, voci dal Consiglio Europeo: ecco cosa ha proposto Giorgia Meloni

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giovedì 15 ottobre 2026
Ue, voci dal Consiglio Europeo: ecco cosa ha proposto Giorgia Meloni

1' di lettura

Durante il Consiglio Europeo in corso a Bruxelles la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta dell'Italia di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica, nei termini già precisati nella lettera alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in cui la premier aveva fatto notare che l'inflazione elevata provocata dai rincari energetici, fuori dalle possibilità di intervento del governo, porta di per sé a 'sforare' il percorso di aumento della spesa netta concordato a suo tempo con l'esecutivo UE sulla base di un'inflazione attesa assai inferiore a quella reale.

Lo hanno spiegato fonti italiane, mentre è in corso il summit. La premier ha ricordato che siamo in condizioni di "emergenza" e che dovrebbe esserci la possibilità che la Commissione consideri come fattori rilevanti alcuni eventi, come appunto l'inflazione nettamente superiore alle attese, che di per sé gonfia la spesa, a tendere (per esempio per le pensioni, che sono indicizzate all'inflazione).

Questa richiesta è stata appoggiata dal premier greco Kyriakos Mitsotakis, il quale ha chiesto pubblicamente, prima del summit, che la flessibilità venga inserita nel testo delle conclusioni. Von der Leyen non ha risposto durante il vertice, ma i servizi della Commissione stanno comunque studiando il dossier.

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