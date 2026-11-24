Per la Germania “il criterio del deficit non è soddisfatto e lo sforamento del 3% del Pil non è interamente spiegato dall’aumento della spesa per la difesa e dalla flessibilità concessa nell’ambito della clausola di salvaguardia nazionale”. Tuttavia, “data la limitata entità dello sforamento non spiegato dalle maggiori spese per la difesa e la considerevole incertezza sulle attuali proiezioni per il 2026, l’apertura di una procedura per deficit eccessivo sulla base dei dati previsionali non è giustificata in questa fase”. Lo afferma l’esecutivo comunitario nel pacchetto di autunno del Semestre europeo. La Commissione in pratica rinvia alla primavera la decisione sull’apertura di una procedura per deficit eccessivo nei confronti della Germania, nonostante il disavanzo previsto al 4,1% del Pil, al 3,3% anche tenendo conto della flessibilità per la difesa. Trattandosi di dati previsionali, “c’è un margine di valutazione”, spiega un alto funzionario Ue.

“Il deficit del governo tedesco è spesso inferiore a quanto programmato”, soprattutto nelle fasi di espansione fiscale, perché “a volte occorre più tempo del previsto perché gli investimenti si concretizzino”. Questo fenomeno, viene spiegato, è già stato riscontrato nell’attuazione del fondo per le infrastrutture e il clima. L’esecutivo comunitario già prevede “una spesa inferiore a quella del governo”. Inoltre, “i prezzi dell’energia sono più alti. Questo farà aumentare il Pil nominale e porterà a maggiori entrate. Ci sono quindi anche rischi al rialzo”.

Il funzionario ricorda poi l’esistenza di una certa “asimmetria” delle regole del Patto: “Quando uno Stato membro entra in procedura, è più difficile uscirne perché non possiamo utilizzare la flessibilità della clausola di salvaguardia nazionale”. Tenuto conto di tutti questi fattori, “abbiamo ritenuto di poter aspettare ancora un po’ e monitorare la situazione, ma abbiamo trasmesso chiaramente alla Germania il messaggio che il rischio è elevato”. Il funzionario esclude qualsiasi legame con il negoziato sul prossimo bilancio pluriennale dell’Ue.