A Bruxelles le cose non vanno bene. Mancano «anni luce» a un’intesa sul nuovo bilancio europeo, avverte Giorgia Meloni. Meglio a Roma, dove, nonostante la coperta corta, «c’è grande convergenza nella maggioranza». Via libera a «tutto quello che serve per migliorare la manovra», quindi. Purché sia chiaro, è il messaggio, «che a un certo punto bisognerà tirare le somme e la maggioranza dovrà andare avanti nel modo più spedito possibile».

Ci sono i soldi pubblici in cima alle preoccupazioni della premier. Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha chiamato lei e gli altri ventisei leader a un vertice straordinario il cui argomento principale è il bilancio dell’Unione per il periodo 2028-2034. Si discutono i modi in cui la Ue si finanzierà e redistribuirà i fondi agli Stati. Una partita importantissima per l’Italia.

Costa vorrebbe raggiungere l’intesa entro dicembre, ma Meloni non ha fretta e mette in chiaro di essersi presentata lì «con un “no”». «Non faccio decidere questo dossier dalla tempistica. Ho delle condizioni, quando l’accordo sarà un accordo che considero valido e giusto per l’Italia, allora firmerò. Prima, non sono disponibile a firmare niente».

I TRE NODI

Il criterio, spiega, è semplice: «Noi non siamo disposti a porre la nostra firma sotto un bilancio in forza del quale dovremmo dare di più per ricevere di meno». I nodi sono tre. Il primo è quello delle nuove «risorse proprie» dell’Unione. Le ipotesi prevedono di attingere alle accise sul tabacco, di trasferire a Bruxelles gran parte del gettito della tassa sul carbonio alle frontiere (che grava su chi importa acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità) e di introdurre un’imposta sui servizi digitali e un prelievo sui rifiuti elettronici non raccolti.

«Senza entrare nelle questioni tecniche», osserva Meloni, ci sono «criteri che finiscono per penalizzare o che rischiano di penalizzare l’Italia, e tutto questo deve avere un riequilibrio».

Gli altri due nodi sono i fondi per la Pac, la politica agricola comune, e quelli per la coesione, che «non si possono sacrificare per finanziare le nuove priorità». Anche su questo, rivendica il capo del governo italiano, «abbiamo dato e stiamo dando battaglia». Perciò, conclude, «non sono ottimista».

Così, quando si sparge voce che la grande maggioranza degli Stati membri sarebbe pronta a sottoscrivere un accordo già a dicembre, da Palazzo Chigi fanno sapere che l’Italia non fa parte di questa maggioranza. E siccome per raggiungere il risultato serve l’unanimità, la posizione di Meloni e dei leader che la pensano come lei (tra cui quelli di Romania, Ungheria, Spagna e altri «Amici della coesione») basta a bloccare tutto.

L’ottimismo, invece, non manca sul fronte interno. La direzione delle modifiche che il governo intende fare alla manovra è chiara: ora occorre capire fin dove le coperture permetteranno di spingersi. C’è la volontà, per esempio, di cancellare la norma che “spalma” in dieci anni il rimborso dei crediti fiscali del Superbonus, ma la premier non si sbilancia a dire che la soluzione più radicale sarà possibile. «Sul Superbonus stiamo ancora lavorando, non posso dare una risposta precisa». Discorso simile per i sindaci, che chiedono più fondi per il sostegno agli affitti, il trasporto pubblico e le scuole: «Anche lì stiamo cercando soluzioni».

PENSIONI E CONDONO

Intanto i gruppi parlamentari hanno selezionato gli emendamenti cui tengono di più. Tutti i partiti del centrodestra hanno segnalato le proposte per correggere la norma che riduce, nel 2027, la rivalutazione delle pensioni superiori a quattro volte il minimo (pari a 611,85 euro mensili nel 2026). Fdi e Lega chiedono di estendere la rivalutazione piena agli assegni fino a cinque volte quella cifra, Forza Italia vuole arrivare a sei volte il minimo.

Tra i tanti altri emendamenti segnalati, ci sono quello per destinare all’editoria le entrate della “web tax” superiori alle previsioni (Forza Italia) e quello che prevede l’aumento fino a 20 euro del ticket d’ingresso a Venezia (Fdi). Ancora da definire la sanatoria edilizia voluta dalla Lega. «Costruiamo un condono che aiuti a smaltire in tempi decenti, entro il 2027, decine di migliaia di pratiche», dice Matteo Salvini.