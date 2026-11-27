Un commerciante tedesco e una rete internazionale di trafficanti che avrebbe utilizzato i suoi prodotti, gommoni, motori e giubbotti di salvataggio, per organizzare le traversate clandestine della Manica. È il quadro ricostruito da un’inchiesta della Bbc, realizzata insieme alle emittenti tedesche Wdr e Ndr, al quotidiano Süddeutsche Zeitung e al francese Le Monde, che hanno esaminato centinaia di documenti di polizia, atti giudiziari e fiscali.

Al centro dell’indagine c’è Marvin Reuter, 35 anni, amministratore della MaReBoote, azienda con sede a Werne, vicino a Dortmund, specializzata nella vendita di attrezzature nautiche e sospettata dalle autorità francesi di essere stata uno dei principali fornitori delle organizzazioni criminali attive lungo la rotta della Manica. Secondo i fascicoli investigativi, almeno 82 imbarcazioni riconducibili all’azienda di Reuter avrebbero raggiunto le coste britanniche in poco più di due anni, fino a maggio. Un dato particolarmente significativo riguarda i primi quattro mesi del 2026: il 29% delle traversate individuate dalle autorità britanniche sarebbe stato effettuato con gommoni o motori collegati alla MaReBoote. Su Reuter pende un mandato d’arresto europeo emesso dalla Francia nel maggio scorso.

LE TRAGEDIE IN MARE

L’uomo, arrestato in Germania e successivamente rilasciato in attesa della decisione sull’estradizione, potrebbe essere chiamato a rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, associazione criminale e omicidio colposo. Il suo materiale sarebbe infatti collegato a due incidenti mortali nei quali hanno perso la vita quattro uomini.

Uno degli episodi ricostruiti dagli investigatori risale al gennaio 2025, quando un tentativo di partenza dalla costa francese, a ovest di Calais, si trasformò in tragedia. Suliman al Husein, un siriano che aveva appena compiuto vent’anni, morì dopo un arresto cardiaco. Secondo le ricostruzioni, potrebbe essere rimasto schiacciato nella calca a bordo di un gommone sovraffollato durante le concitate fasi del lancio in mare. Il suo corpo fu trovato sul pavimento dell’imbarcazione, sulla quale gli investigatori avrebbero individuato il marchio MaReBoote. Fu la prima morte di un migrante nella Manica nel 2025. Un altro filone dell’inchiesta è partito da un controllo stradale apparentemente casuale.

Nel maggio scorso, vicino a Boulogne-sur-Mer, la polizia francese fermò una Bmw con targa tedesca che procedeva ad alta velocità nelle prime ore del mattino. L’auto trainava un rimorchio sul quale erano trasportati materiale nautico, un motore, una pompa, taniche di carburante e un gommone ripiegato. A bordo, due cittadini tedeschi, che durante gli interrogatori hanno ammesso di aver effettuato consegne analoghe sulla costa francese, ricevendo fino a mille euro per ogni trasporto. Entrambi sono stati successivamente condannati per reati legati al traffico di migranti e avrebbero indicato Reuter come la persona che li aveva ingaggiati e pagati. Sia la Bmw sia l’imbarcazione trasportata presentavano il marchio della società tedesca.

LA RETE CRIMINALE

In Francia, gli investigatori hanno registrato di nascosto le conversazioni in carcere di un presunto capo di una rete di trafficanti, che avrebbe parlato dell’acquisto di attrezzature nautiche da un’azienda tedesca gestita da un uomo di nome Marvin. L’indirizzo della MaReBoote sarebbe stato inoltre trovato nel suo telefono. Cinque persone sono già state incriminate nell’ambito della stessa inchiesta: un cittadino iraniano, tre iracheni e un siriano. Già nel 2021 il materiale di Reuter era stato fotografato a bordo di gommoni carichi di migranti. All’epoca il commerciante aveva dichiarato di sentirsi «frustrato» e «ansioso» perché fatto le sue imbarcazioni erano finite nelle mani dei trafficanti. Il caso si inserisce in un’indagine più ampia sul ruolo della Germania come centro di approvvigionamento delle organizzazioni che gestiscono le partenze dalla Francia. Già nel dicembre 2024 un’operazione coordinata da Eurojust ed Europol aveva portato all’arresto di tredici sospetti tra Germania e Francia e al sequestro di gommoni, motori e dispositivi di galleggiamento. Secondo gli investigatori, parte del materiale veniva acquistata in Turchia, immagazzinata in depositi tedeschi e poi trasferita sulle coste francesi.