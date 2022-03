La diplomazia è l'unica arma: l'approfondimento on-line di Eureca sulla crisi in Ucraina

14 marzo 2022 a

a

a

La diplomazia e’ l’unica vera arma che puo’ fermare la guerra in Ucraina e scongiurare l’allargamento del conflitto a livello mondiale. Questo il tema al centro dell’approfondimento on line programmato da Eureca, idee per l’Italia e l’Europa, per domani, martedì 15 marzo a partire dalle 15.30 su assoeureca.eu, radioradicale.it

Moderato da Angelo Polimeno Bottai, presidente di EURECA, l’incontro, coordinato da Claudio Verzola, vedrà’ la partecipazione di due importanti rappresentanti della nostra diplomazia: l’amb. Umberto Vattani, gia’ segretario generale della Farnesina, e l’amb. Carlo ausili gia’ capo della nostra sede diplomatica di Ankara, in Turchia. Con loro anche il giornalista americano Andrew Spannaus della sede della Stampa Estera a Milano e autore di diversi saggi sulla politica americana. Nel corso del dibattito verranno esaminati la condotta di Putin, quella degli USA e della NATO, problemi e prospettive e dell’Europa, il ruolo della Turchia e della Cina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.