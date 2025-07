Luminance, tutti i segreti del superyacht: chi è il suo proprietario

Chi è il proprietario del mega yacht avvistato in Gallura, nelle acque tra Palau e San Teodoro? Dietro il Luminance, yacht extra lusso di 138,8 metri, secondo indiscrezioni ci sarebbe il miliardario ucraino Rinat Akhmetov, uno deagli uomini più ricchi del Paese invaso dalla Russia due anni e mezzo fa e secondo Forbes al numero 785 nella classifica dei "paperoni" mondiali. A capo dell’acciaieria Azovstal nonché patron della squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk, Akhmetov avrebbe speso 500 milioni di euro per farsi realizzare l'imbarcazione a motore dal cantiere tedesco Lürssen Yachts. Un gioiellino varato nel 2024, con una larghezza di 22,8 metri, un pescaggio di 5,3 metri e un volume di 9.861 GT.

Le prime immagini dello yacht in sardegna risalgono al 16 giugno scorso, condivise sui social dalla pagina "Cala Brandinchi escursioni". Il design esterno del Luminance è firmato da Espen Øino International, mentre gli interni sono curati da Zuretti Interior Design, con l’architettura navale sviluppata da Lürssen Yachts. Luminance può accogliere fino a 20 ospiti e 36 membri dell’equipaggio, incluso il capitano. Lo scafo è in acciaio e la sovrastruttura in alluminio, ed è equipaggiato con due motori MTU.