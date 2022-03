Montanaro (presidente Ancl): bene governo su buoni carburante

24 marzo 2022 a

a

a

“L’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro accoglie con soddisfazione la decisione del governo di introdurre buoni carburante per contrastare gli effetti economici provocati dal caro-energia e dalla guerra in Ucraina, come da noi sollecitato. L’Ancl ha, quindi, provveduto immediatamente a mettere a disposizione degli associati, delle imprese e dei loro dipendenti, una piattaforma specifica chiamata “TreCuori”, dotata di strumenti di welfare aziendale già attivi e immediatamente disponibili, così da poter usufruire in modo semplice e veloce di queste agevolazioni decisa dal governo”. Lo dichiara il presidente dell’Ancl, Dario Montanaro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.