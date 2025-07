La perseveranza come leva imprenditoriale: il modello Galardo tra visione, disciplina e impatto reale

In un’epoca dominata dalla volatilità e dalla rincorsa ai risultati immediati, riscoprire il valore della perseveranza significa recuperare il vero fondamento di ogni successo duraturo. È con questa consapevolezza che ho deciso di scrivere "La Forza della Perseveranza", un manuale pratico e motivazionale pensato per imprenditori, manager e giovani in cerca di un orientamento concreto.

Non è un libro teorico, né un’autobiografia celebrativa: è il racconto di ciò che ho vissuto sul campo, accompagnato da strategie reali, modelli applicabili e una visione d’impresa fondata sull’innovazione, l’equilibrio umano e la resilienza. La mia storia inizia con poche certezze, molti ostacoli e una sola convinzione: non arrendersi mai.

Oggi, FGA Holding è una realtà articolata che opera nei settori dell’energia rinnovabile, della tecnologia, dell’immobiliare e dei servizi digitali, generando valore per migliaia di clienti e collaboratori. Ma ciò che mi ha permesso di costruire tutto questo non è stato solo il talento o l’intuizione, bensì una mentalità strutturata: resistere, analizzare, adattare e crescere.

Nel libro spiego come la perseveranza non sia un dono innato, ma una competenza strategica. È l’arte di restare lucidi nei momenti critici, di trasformare il fallimento in analisi, l’errore in miglioramento. Ed è anche una scelta etica: quella di non accontentarsi del breve termine, ma di costruire aziende che generano impatto, stabilità e benessere condiviso.

Uno degli aspetti centrali del manuale è l’invito a coltivare una visione a lungo termine. Ogni decisione imprenditoriale, dall’allocazione del capitale alla scelta delle persone, dai modelli organizzativi alla gestione dello stress, deve essere coerente con una rotta definita. Senza visione, si è in balia delle urgenze. Con una visione chiara, anche il sacrificio quotidiano acquisisce senso.

Nel testo condivido anche strategie specifiche: come strutturare routine ad alta produttività, come gestire l’energia mentale, come affrontare l’incertezza senza perdere lucidità. Ma soprattutto, offro un metodo per allenare la perseveranza come abitudine, integrandola nei processi decisionali e nei sistemi di leadership.

Scrivere questo libro è stato per me un atto di responsabilità. Credo che l’Italia abbia bisogno di una nuova generazione di imprenditori consapevoli, visionari e capaci di affrontare il cambiamento con metodo e coraggio. "La Forza della Perseveranza" è il mio contributo a questo obiettivo.



di Francesco Galardo

Presidente e CEO di FGA Holding