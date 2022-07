Magna Grecia Awards 2022: ecco i premiati

19 luglio 2022 a

a

a



Pierfrancesco Bove, il Chirurgo e Medico Estetico dei VIP, Ambasciatore della Bellezza, ha premiato alcuni grandi personaggi

Si è appena conclusa la 25ma edizione del Magna Grecia Awards, il prestigioso riconoscimento la cui cerimonia di premiazione si è tenuta nel cuore della città Bari, presso il Teatro Kursaal Santalucia: la suggestiva cornice che ha fatto da sfondo a una serata ricca di emozioni, commozione e amore.

A fare gli onori di casa sul palco, il fondatore e direttore artistico dell’iniziativa Fabio Salvatore affiancato dalla giornalista Monica Giandotti che hanno accolto i tanti ospiti e le tante eccellenze del mondo della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell’imprenditoria, premiate per il contributo offerto nell'ultimo anno attraverso la propria attività artistica, civile o sociale.

Nel parterre presenti anche il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Sindaco di Bari Antonio Decaro, per un’edizione chiamata “L’amore è la spiegazione di tutto”, inteso come attenzione e amore verso gli altri e noi stessi.

I premiati, nel corso della serata, sono stati numerosi, figure di spicco in diversi ambiti. Tra questi la Duchessa di York Sarah Ferguson, accompagnata dal Cav.Avv.Nancy Dell’Olio, Ambasciatrice della Puglia nel Mondo. Tra i personaggi che hanno premiato, c’era un famoso chirurgo plastico e medico estetico, Pierfrancesco Bove, come Ambasciatore della Bellezza.

Sei stato chiamato al Magna Grecia Awards 2022 come Ambasciatore della Bellezza; cos'è la bellezza per te ?

“Un mio grande maestro diceva spesso “non so cosa sia la bellezza ma la so riconoscere”… ecco per me la bellezza è armonia, proporzione , particolarità e quindi personalizzazione , e naturalezza. So che può suonare strano sentir parlare di “naturalezza” da un chirurgo estetico ma in realtà è proprio il concetto che passa di più tra le mie pazienti. Riscoprire la bellezza dentro ognuno di noi e saperla tirare fuori come uno scultore fa con un blocco di marmo, questa è l’arte della medicina e della chirurgia estetica”.

Cos'è la bellezza oggi?

“Ecco cosa è la bellezza oggi.: bellezza non è omologazione , ma particolarità . Bellezza è tirar fuori da ciò che può esser considerato un piccolo difetto , un grande pregio. È sapersi farsi riconoscere ..in perfetta armonia”.

Tra i personaggi che hai premiato quale ti ha emozionato di più?

“È stata in realtà una meravigliosa serata, commovente per molti tratti; i temi erano diversi e tutti sentiti ed esposti in maniera molto forte, per andare diritti al cuore di chi era lì seduto ad ascoltare. Tra i personaggi della serata, mi hanno commosso particolarmente due mie amiche . Georgette Polizzi , con la quale ho un legame forte da anni e Carolina Marconi, che ho avuto modo di conoscere tempo fa e rincontrare in questa occasione. Due donne, due combattenti, due esempi di forza e bellezza che solo una donna vera porta in sè. È stato davvero emozionante poterle riabbracciare!”.

Tra gli altri premiati, Franco Gabrielli da sempre impegnato sul piano della legalità, il dottor Giuseppe Antoci, la giornalista Franca Leosini, l’Ambasciatore Giovanni Castellaneta, Alessio Boni, Leo Gassmann, Fabio Mancini, Fabio Novembre, Alessandro Dell’Acqua, solo per citarne alcuni.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.