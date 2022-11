Valditara: "Educazione al lavoro sin dalle elementari"

11 novembre 2022 a

a

a

"Il governo intende muoversi con decisione sul raffozzamento e la valorizzazione dell'istruzione tecnica professionale". Questo l'annuncio fatto dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante l'evento in diretta web di Libero, "Scuola-Formazione-Lavoro, il Sentiero Obbligato", a cui hanno partecipato esponenti politici, esperti e manager delle principali aziende. "Pensate - ha detto Valditara - che in Germania l'80% dei ragazzi frequenta scuole di questo tipo o fa percorsi di apprendistato, in Italia invece abbiamo il 58% dei ragazzi che frequenta i licei. Non dobbiamo stupirci allora se fino ad oggi la formazione tecnica superiore, quella dopo la scuola parallela all'università, venga frequentata in Italia soltanto da 20mila ragazzi, mentre in Germania sono 900mila. L'istruzione tecnica è il pilastro del sistema imprenditoriale e produttivo".

"L'istruzione tecnica - ha proseguito il ministro - non può più essere un canale di serie B, una scelta di risulta. Il governo ritiene che sia il perno attraverso cui si costruisce una società che ha un sistema imprenditoriale forte, che dà lavoro. E che consente a qualunque competenza di realizzarsi. Dobbiamo anche considerare l'educazione al lavoro come qualcosa di fondamentale, che deve essere appresa sin dall'elementari. Abituare il ragazzo alla responsabilità e alla bellezza del lavoro. Coniugare formazione con il lavoro è un obiettivo e una strategia che ispirerà il nostro ministero".