Manuela Bassani, "La Cetacea", su Tik Tok lascia tutti senza parole: "Non usate Photoshop/faceapp"

Autoironia. E' questa la parola d'ordine per una ragazza che sui social sta andando fortissimo. Si chiama Manuela Bassani, in arte La Cetacea sui social (dove va fortissimo). "Trovo sempre il mio lato positivo anche nelle peggiori situazioni e vado avanti", racconta. Lei ha un legame profondo con i suoi followers. E dice: "Sicuramente a primo impatto la gente è attirata dalla mia fisicità e dal mio esibizionismo poi si legano a me perché mostro sempre la mia quotidianità senza filtri e cerco di coinvolgere sempre l’utente, non ho mai usato app di editing quali faceapp Photoshop a differenza di molte ragazze i miei scatti risultano sempre naturali, e quando capita di incontrare miei followers in giro la prima cosa che mi viene detta è tipo “wow ma sei uguale alle foto, anche meglio!”.



Insomma, nessuna App. Nessun cambiamento. Lei vuole essere naturale, come appare sui social. "Sono sempre molto grata al mio pubblico, sia haters, sia fan. Cerco il costante appoggio, senza loro non sarei quella che sono oggi nel bene e nel male", racconta ancora.



La sua esperienza sui social inizia con i primi scatti su Instagram, che ha condiviso ad appena 17 anni. "Ultimamente mi sto lanciando con TikTok e mi piace molto", dice. Infatti, i suoi video hanno raggiunto migliaia e migliaia di visualizzazioni.



Poi la passione per i viaggi. "Sono stata a Barcellona Valencia, Dublino, Svizzera Tenerife, Gran Canarie, Parigi. E ovviamente l’Italia: ho girato parecchio soprattutto le capitali, mancano poche città nella lista sicuramente spero di visitare presto la Sicilia. Il viaggio più bello è stato senz’altro quello a Barcellona in occasione della mia maturità, ci tornerei altre 100 volte", conclude. Sui social, soprattutto su Tik Tok, è pronta a sbalordirvi.