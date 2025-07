Diogo Jota, l'operazione ai polmoni e il rebus-aereo: il retroscena sull'incidente

Diogo Jota "non tornava da una festa, si sarebbe fermato a Burgos per riposare". A parlare, dopo il tragico incidente che ha ucciso il calciatore e suo fratello, è il fisioterapista che aveva in cura Diogo: "Non aveva preso l'aereo per tornare in Inghilterra per un problema ai polmoni di cui soffriva da qualche mese e per il quale si sarebbe dovuto operare".

Stando all'uomo Jota soffriva da mesi di pneumotorace, ma aveva deciso di rinviare l'operazione. Jota e suo fratello stavano per imbarcarsi per tornare in Inghilterra, dopo essere stati avvertiti che volare avrebbe rappresentato un rischio per la sua salute. Miguel Gonçalves ricostruisce le ore precedenti lo schianto e smentisce varie voci. L'uomo infatti ha visto entrambi i calciatori intorno alle 20:30. I due avevano programmato di raggiungere la loro destinazione in auto di notte per evitare le alte temperature. Insomma, niente feste.