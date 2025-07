Reazione a Catena, accumulano 88mila euro ma... colpo di scena (all'ultimo minuto)

Un epilogo non fortunato quello per "Le Camminacammina". Il trio si dimostra molto abile nei giochi di logica e associazione di Reazione a Catena. Non a caso, nella sfida "Una tira l’altra" in onda venerdì 4 luglio su Rai 1, le tre tengono testa alle campionesse (le Trerapiste). Una bravura che le porta ad accumulare ben 88mila euro nel cassetto, contro i 54mila delle Trerapiste. Quando arriva il momento decisivo, però, le campionesse hanno la meglio.

Ecco allora che durante l'"Intesa Vincente" raggiungono 13 parole indovinate eliminando le sfidanti. Un vero e proprio colpo di scena: Clara, Elisabetta e Cristina tentano il raddoppio per provare la rimonta, ma sono troppo lente.