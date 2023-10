"Effetto Meloni", le donne scoprono un nuovo protagonismo: professioniste di successo che sfidano il mercato

27 ottobre 2023 a

a

a

Una ricerca di uno dei massimi esperti di comunicazione rivela che il 70% delle donne che cercano consulenze lo fanno per la prima volta. Giornali, televisioni e social per rafforzare la propria immagine: "Non hanno alcuna intenzione di trasformarsi in influencer alla Chiara Ferragni ma preferiscono la naturalezza del Presidente del Consiglio", afferma Gio Talente...

Un anno dopo, il lavoro di Giorgia Meloni sta producendo un risultato inaspettato. Ma con la politica c'entra poco. Ha invece attinenza con la forza delle donne e la relativa brand reputation: "Il Presidente del Consiglio -spiega Gio Talente, Direttore Esecutivo di Digitalia21 e uno dei massimi esperti in comunicazione- ha avuto il merito di dare l'esempio, di spiegare, con il suo lavoro, che le pari opportunità non hanno limiti e che, impegnandosi con passione e determinazione, nessun obiettivo è irraggiungibile. Il messaggio che è arrivato è semplice quanto importante: donne, sappiate, che competere è possibile e anzi che, spesso, si ha una marcia in più per far crescere la propria attività commerciale o professionale e, quindi, per realizzare i propri sogni".

Non si tratta solo di una sensazione ma degli esiti di una rilevazione interna condotta iniziata proprio un anno fa: "Sono 300 circa i contatti che riceviamo ogni mese -spiega Talente- e abbiamo deciso di monitorarlo e, questo, allo scopo di capire se l'effetto Meloni ci sarebbe stato o meno. Ebbene, dodici mesi dopo, il risultato va anche al di là delle nostre previsioni. Se prima sette contatti su dieci erano uomini, oggi la situazione si è completamente ribaltata: il 60% sono donne e tutte si sono rivolte a noi proprio per rafforzare la brand reputation della propria attività. Di queste, oltre il 70% ha deciso, per la prima volta, di uscire dal proprio guscio e di sfidare il mercato mettendoci la faccia. Sembra una cosa da niente ma non è lo è affatto. Siamo davanti a un cambio di paradigma importante che è frutto senz'altro dell'effetto Meloni".

L'architetto che progetta case ecosostenibili, l'albergatrice che vuole far conoscere il proprio prestigioso hotel, l'imprenditrice che intende sponsorizzare la propria azienda che, da generazioni, si occupa di bellezza: "Tipologie decisamente diverse -afferma ancora Talente- ma tutte accomunate da un unico filo rosso: la voglia di fare impresa. Il 90% delle donne che intendono avvalersi della nostra consulenza dirigono già realtà affermate sul territorio, realtà conosciute e dal fatturato certo. La novità è che vogliono ora uscire da quella che potremmo definire comfort zone e ampliare la propria clientela. Ma sono sicuro che non è solo questioni, diciamo così, di carattere economico. Qui c'è, anche e soprattutto, la volontà di affermare la propria identità, di gridare ad alta voce: noi ci siamo e vogliamo essere protagoniste"-

Un nuovo protagonismo, dunque, che ha basi solide e che viaggia attraverso gli strumenti di comunicazione più moderni: "Le donne che si rivolgono a noi -sottolinea Talente- ci chiedono di aiutarle a diventare opinion leader del proprio settore e di utilizzare non solo giornali o televisioni. I social restano un elemento considerato indispensabile ma con un approccio decisamente diverso. Non hanno alcuna intenzione di trasformarsi in influencer alla Chiara Ferragni, tanto per intenderci, ci chiedono invece di utilizzare la naturalezza come leva del proprio successo. Apparire come si è e non come l'immaginario collettivo vorrebbe. Esattamente come fa Giorgia Meloni. E, in questi tempi, questo è il modo di essere davvero rivoluzionari. Con buona pace di tutti".