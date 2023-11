Da piccola bottega a potenza dell'online, il fenomeno BG Consulting

02 novembre 2023 a

a

a

«La priorità di qualsiasi attività è adoperare i giusti strumenti di marketing per aumentare i propri profitti. Questo è ormai chiaro a tutti, anche se a farlo in realtà sono ancora pochi».

Commenta così Gabriele Bonini, co-fondatore insieme a Samuele Bonini di BG Consulting, una giovane start-up italiana, nata nel 2019, specializzata in servizi strategici di marketing digitale per piccole e medie attività - che hanno come obiettivo quello di arrivare al milione di euro annuo di profitto. «Negli ultimi 4 anni abbiamo aiutato centinaia di attività ad aumentare il proprio fatturato ma soprattutto il profitto, superando i 20 milioni di euro in vendite», continua Gabriele Bonini, «Capire come strutturare l’azienda in termini di marketing e acquisizione clienti viene prima dell’erogazione del prodotto stesso. È fondamentale a fine 2023 e sarà un imperativo categorico per gli anni che verranno. È per questo che interveniamo noi. Per fare chiarezza. Per aiutare l’imprenditore a concretizzare la sua visione, o in alcuni casi, a offrirne una migliore e di maggior successo». E a proposito di successo sono i risultati a parlare per la BG Consulting. Queste sono solo alcune delle attività che hanno visto moltiplicare le proprie vendite grazie al marketing versatile e strategico della BG:: Agorà Outfit, Different Women, Stile al Maschile, Ludo Shop Modena, ShoppaconMabi, Hope Firenze, Malkhuta Store... Attività che sono partite da un fatturato inferiore ai 500 mila euro annui e nell’arco di 12-24 mesi sono arrivate a generare 1,2, 5 o 10 milioni di euro in vendite. É il caso ad esempio anche di Officine del Dentale e tanti altri che hanno rilasciato la propria testimonianza. Ma vediamo meglio.

IL METODO BG Consulting di Gabriele e Samuele Bonini

Come si raggiungono dunque questi risultati? È normale avere poca fiducia nelle agenzie di marketing?

Si. Le paure dei piccoli imprenditori sono fondate. Molte agenzie infatti hanno affondato il coltello nella piaga, approfittando delle oltre 600 mila aziende che hanno chiuso i battenti negli ultimi anni. Con la falsa promessa di risanare le finanze di migliaia di imprenditori con il semplice “portare traffico” o “costruire un sito web” hanno finito per rovinare ancora di più una situazione già marcia.

Ed è chiaro come molti degli imprenditori attuali vedano di mal occhio il “marketing”. Ecco il motivo per cui occorre un metodo pensato su misura in base all’azienda, alla nicchia e all’imprenditore. «I primi parametri da verificare insieme infatti sono la tipologia di prodotto/servizio e le risorse umane disponibili», afferma Gabriele Bonini. A rafforzare questa argomentazione interviene anche Samuele, «Strategia e pianificazione non possono funzionare senza prima il consulto di dati e statistica. È in seguito alla visione di questi infatti che ogni scelta può essere ponderata sui numeri e confrontata con i risultati di analisi e test - che si basano su centinaia di collaborazioni sviluppate e concluse. Tramite questo profondo lavoro di ricerca e sviluppo quindi riduciamo al minimo i margini d’errore garantendo così l’efficacia del nostro metodo».

I 3 punti del marketing vincente secondo la BG Consulting

Metodo, quello della BG consulting, che si articola in 3 punti focali. Si tratta di differenziazione, affiancamento costante e sales focus.

Differenziazione: «Esci dalla guerra dei prezzi. Sii diverso». Bonini tiene a spiegarci meglio questo ultimo punto: “Ci sarà sempre qualcuno che ha la forza economica per vendere al prezzo più basso di quello che vendi tu. Quindi devi uscire dalla ‘guerra dei prezzi’. Per farlo devi rivolgerti esclusivamente ad una singola tipologia di cliente, che molto spesso sarà quella che ti ripaga di più. Non su tutti quindi. Non siamo più negli anni ‘80, in un mercato immaturo in cui potevi permetterti di essere per tutti - perchè magari eri l’unico a vendere quel prodotto. Oggi no. Oggi tutti vendono tutto, per questo devi distinguerti. Ed è per questo che il made in italy è sinonimo di qualità».



Affiancamento costante: Ogni collaborazione è unica, non esistono “approcci freddi e standard”. Ed è lo stesso motivo per cui il servizio di affiancamento vanta un orario consecutivo h24, 6 giorni su 7. Il dialogo è continuativo per risolvere tempestivamente ogni dubbio o problema che si presenti.

Sales Focus: «Le procedure che abbiamo sviluppato in BG CONSULTING inglobano una serie di strategie e applicazioni pratiche in termini di competenze verticali: copywriting, vendita, media buying, funnel strategy, data analysis, branding, automazioni ed intelligenza artificiale. Inoltre, ogni centesimo da investire in marketing o pubblicità deve poter essere tracciato e va investito a seconda della velocità del ritorno. Mentre il resto delle agenzie si basa su “Vanity metrics”, il nostro approccio si basa su un’unica metrica, il ROI (ritorno sull’investimento), dice Gabriele Bonini, «in questo modo siamo in grado di portare profitto basandosi sui numeri e facendo gli opportuni aggiustamenti quando occorre».

Questi ultimi 3 anni hanno dato una spinta irreversibile al digitale e conseguentemente alle abitudini dei consumatori. Gli imprenditori ora si trovano davanti un cliente più maturo, che si è abituato a fare delle cose che magari prima non faceva o faceva in parte: è più abituato a comprare online, a comparare i prodotti, a voler magari spendere meno perchè ha un potere d’acquisto diminuito. Ecco perché è vitale avere un approccio differente ma efficace e di fiducia per poter scalare la propria attività al livello successivo. Proprio come hanno fatto Gabriele e Samuele Bonini, che oggi celebrano i 4 anni di una realtà aziendale composta da 15 collaboratori. Un duo che a Dicembre dell’anno scorso ha tagliato il traguardo di 5 milioni di euro investiti in ads per i clienti. Entrambi sono a disposizione per chiunque ricerchi concretezza e qualità, serietà e formazione. Fiducia e realtà. Tutto in un unico pacchetto.

