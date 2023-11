Penelope Foundation, l'ingresso di Cristina Stivanello nella grande famiglia della fondazione

17 novembre 2023 a

Penelope Foundation

Il 23 novembre, presso la prestigiosa location di Savini Milano Galleria, si terrà un’importante serata organizzata da Cristina Stivanello e il suo staff, per annunciare la nuova KrissLuxuryBrand. L’evoluzione dello storico marchio di Cristina ha subito manifestato un forte interesse verso la Penelope Foundation che verrà annunciato proprio durante la serata del 23 con il suo ingresso nella grande famiglia della Fondazione.

Ma chi è Cristina?

Cristina Stivanello, CEO di KrissLuxuryBrand Management, nasce come designer di alta pellicceria e pelletteria. La sua passione e creatività l’hanno portata a ricevere diversi premi e ad avvicinarsi sempre di più al mondo del lusso, soprattutto quello del Made in Italy. Un'attività che Cristina Stivanello, col tempo, ha sviluppato, è l’organizzazione e la progettazione di strategie di mercato per la crescita dei grandi marchi che l’hanno portata a diventare Advisor Finance Company Manager, occupandosi della crescita e della valutazione dei brand.

Penelope è orgogliosa di avere in famiglia persone come Cristina che, con il proprio essere, danno forza e contribuiscono fattivamente alla realizzazione dei progetti nella loro totalità.

Ma cos’è Penelope Foundation e cosa fa?

“Cambiare i comportamenti coinvolgendo i giovani, utilizzando le esperienze degli anziani”

Per la Penelope Foundation, sradicare efficacemente la violenza contro le donne e tutte le forme di bullismo e violenze di genere, va oltre il sostegno alle persone che hanno subito violenza, in quanto è fondamentale affrontare la causa principale della violenza stessa. Forte di questa convinzione, la Fondazione ha sviluppato azioni di prevenzione rivolte a bambini e a giovani adulti. Condividendo i principi femministi con le generazioni più giovani, la Fondazione cerca di trasformare norme e atteggiamenti di genere dannosi. Allo stesso tempo, porta avanti il suo impegno nel combattere l’incesto e rompere il ciclo intergenerazionale della violenza e del silenzio che lo pervade. Lavorando sull’autostima queste piaghe possono essere sconfitte.

Un importante obiettivo che Penelope Foundation si è posta, è quello di essere presente in più paesi, consentendo così la collaborazione con organizzazioni no-profit internazionali, imprenditori sociali, celebrità del mondo dello spettacolo, uniti a favore di iniziative pilota innovative che possano coprire bisogni insoddisfatti. Una volta dimostrata l'efficacia di tali iniziative, la Fondazione ne promuove lo sviluppo attraverso attività di divulgazione diretta (Awards). Nel tentativo di rafforzare le organizzazioni locali, la Fondazione affianca anche diversi fondi per le donne, contro il bullismo e il cyberbullismo, con l’obiettivo di promuovere le competenze a livello comunitario.

A dicembre, in occasione dei saluti natalizi, verrà organizzata da Cristina una serata benefica, in seguito alla quale tutto il ricavato verrà devoluto completamente in beneficenza: seguiranno aggiornamenti sulla location, sul giorno e sull’ora.

Piccola anticipazione: il 7 e l’8 febbraio Penelope e Cristina si sposteranno a Sanremo per una “prima” che ha dell’incredibile. Al momento è tutto top secret…stay tuned!