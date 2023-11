Temptation Island, Isabella Recalcati e Manuel Marascio: la risposta ad un futuro matrimonio e un programma a cui parteciperebbero volentieri. Poi ammettono di tifare per Perla e Mirko al GF!

Lorenzo Pugnaloni 28 novembre 2023 a

Li abbiamo conosciuti nell’ultima edizione di Temptation Island: Isabella Recalcati e Manuel Marascio sono stati una delle coppie che ha messo a dura prova il loro amore del docu-reality più famoso di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia.

I due erano entrati con dubbi, difficoltà a livello sentimentale e tanti punti interrogativi a cui rispondere; sono stati i primi a chiedere il falò di confronto anticipato e hanno deciso di uscire insieme, dando la prova di aver avuto tutte quelle certezze che mancavano a comporre il puzzle del loro quadro d’amore.

A distanza di mesi, ai nostri microfoni, i due si raccontano e svelano i progetti futuri di coppia: Isabella e Manuel esprimono il loro punto di vista anche sui protagonisti dell’attuale edizione di 'La Casa del Grande Fratello', e parliamo proprio di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, anche loro ex partecipanti del villaggio dei sentimenti targato Fascino.

Di seguito l’intervista di coppia:

Salve ragazzi, come state? Partiamo con il parlare della vostra esperienza a Temptation Island, a distanza di mesi dalla fine del programma quali sono i ricordi più belli che conservate di quell’esperienza?

I: «Dopo mesi dalla fine di Temptation Island, sto molto bene. I ricordi più belli sono legati alle emozioni intense vissute e alle persone straordinarie incontrate, dalle compagne di avventura al team dietro le quinte!».

M: «Sto molto bene, ho realizzato ciò che dovevo portare a termine fuori e questo mi rende più sereno e felice. Il momento più bello è stato quando ho riabbracciato Isabella, un’emozione indescrivibile! Ho comunque vissuto mille emozioni con i ragazzi dentro».

Ne siete usciti cambiati anche a livello personale?

I: «Sì, durante il programma ho riflettuto su alcuni dei miei atteggiamenti e sono più consapevole degli aspetti in cui devo migliorare, nei rapporti con gli altri e con me stessa».

M: «Cambiato? Assolutamente no. Sicuramente più consapevole di ciò che ci serve per stare insieme e sereni».

Oggi siete più innamorati che mai, lo vediamo anche dai contenuti social che condividete con il vostro pubblico, che progetti ci sono in vista futura?

I: «Siamo stati innamorati fin dall'inizio, ma oggi lo siamo ancora di più perché siamo consapevoli di cosa può far stare male entrambi e di come affrontare le nostre incompatibilità caratteriali. Questa consapevolezza ha rafforzato il nostro legame e ci ha aiutato a crescere insieme. Il progetto principale è quello di andare a vivere insieme».

M: «L’obiettivo è quello di andare a convivere e stare bene insieme!».

Manuel, le è mai passata per la testa l’idea di una proposta di matrimonio per Isabella?

«Sì, io mi sento già sposato con lei, non siamo quel tipo di coppia che ha bisogno di questo per sapere che staremo insieme per sempre».

Isabella, cosa risponderebbe oggi come oggi?

«Sì, mi piacerebbe sposarmi con Manuel. Credo che ogni cosa, però, vada fatta a suo tempo. Abbiamo dei progetti che hanno priorità su questo».

Con gli altri ex partecipanti del villaggio, con chi siete rimasti in buoni rapporti? C’è qualcuno che vi ha delusi con l’andare del tempo?

I: «Sono rimasta in buoni rapporti con quasi tutte le ragazze. Sicuramente Perla, Francesca, Vittoria e Gabriela sono quelle che sento di più e con cui ho instaurato un rapporto più profondo. Alessia mi capita di sentirla ogni tanto, con Ale invece non ci sentiamo più da un po’ di tempo, non abbiamo litigato, semplicemente abbiamo caratteri molto diversi».

M: «Con Mirko più di tutti, l’ho sentito fino al giorno prima che entrasse al GF, siamo molto simili con dei passati diversi. Mi manca sentirlo. Deluso nessuno, almeno per ora».

In questi giorni si è parlato un po’ di Francesca e Manuel, lui vorrebbe riavvicinarsi a lei. Che ne pensate?

I: «Penso che Francesca sia una ragazza dolcissima e che abbia bisogno di qualcuno che la ami sempre, non a giorni alterni… Se Manuel ha finalmente capito di aver sbagliato con lei ed è pronto a riconquistarla e ad amarla, ben venga. L’importante è che non la faccia più soffrire perché è una ragazza che merita tutto il bene del mondo».

M: «Non conosco la situazione, quindi non mi sento di espongo».

Fari puntati su Perla e Mirko al Grande Fratello. Secondo voi torneranno insieme?

I: «Non so se torneranno insieme, questo starà a loro deciderlo. Sicuramente vedo amore tra di loro, si percepisce dai gesti, dagli sguardi, da ogni piccola attenzione. Credo che ad entrambi stia facendo molto bene essersi ritrovati nella casa. Penso che tutti e due siano maturati e abbiano capito gli sbagli dell’uno verso l’altra e che, finalmente, si stia vedendo l’autenticità e la profondità del loro legame».

M: «Non so se torneranno insieme… però gli occhi parlano chiaro!».

Al posto di Greta, che fareste? Come vi comportereste?

I: «Non conosco Greta personalmente, non so quello che prova realmente nei confronti di Mirko. Penso che al posto suo, mi farei da parte. É palese agli occhi di tutti il rapporto tra Mirko e Perla».

M: «L’unica cosa che ho da dire in merito a Greta è che quando lo aveva fuori dal GF, Mirko mi diceva che ci provava in tutti i modi a chiarire ma non gli dava modo; e con la scusa dello stare da sola lo ha fatto stare male!».

Se doveste decidere di partecipare ad un altro programma televisivo, quale scegliereste?

I: «Sceglierei l’Isola dei Famosi, mi piace molto la natura, il mare e amo l’avventura».

M: «L’isola dei Famosi! Anche se siamo ben poco famosi, oppure mi piacerebbe un sacco “Campioni”, programma di calcio».