Marco Cataudella, il trend delle nuove generazioni nel digitale

“Quando ero un cameriere, mi uccideva il pensiero di continuare una vita da dipendente con la solita routine per ricevere in cambio dopo 40 anni una misera pensione. Per fortuna, con questa nuova professione digitale onesta e sicura mi sono licenziato e ho cambiato vita. Non me lo sarei mai immaginato. Ed ora con la mia Accademia aiuto le persone comuni a fare il mio stesso percorso”-così sottolinea Marco Cataudella.

La professione digitale intrapresa da Marco e dai suoi oltre 300 studenti è quella del digital closer che garantisce flessibilità e meno stress rispetto ad un lavoro tradizionale. Questo perché è possibile gestire gli orari, non ci sono pressioni da parte di un capo e bastano 3-4 ore al giorno per guadagnare ogni mese uno stipendio che ha non ha confronti con quelli comuni.

Marco oggi con la sua Accademia, la Digital Closer Academy, insegna questa nuova professione alle persone che partono da zero e prendono sul serio il proprio futuro e li aiuta a trovare lavoro per guadagnare uno stipendio extra da casa molto elevato già nei primi mesi. A più di un anno dalla sua fondazione, l’Accademia di Marco Cataudella ha aiutato oltre 300 uomini e donne di tutti i giorni che non avevano esperienze pregresse o abilità particolari e che si sono, a volte, anche licenziate dal loro lavoro principale.

Quando le persone entrano nella sua Accademia e diventano dei digital closer lavorano da dove vogliono e dedicano solo 3-4 ore al giorno per guadagnare il doppio o il triplo rispetto a un dipendente tradizionale. Questo permette di trascorrere più tempo insieme ai propri cari, viaggiare per il mondo e godersi una vita più libera e spensierata, molto più appagante rispetto a quella del cosiddetto “italiano medio”.

Questa professione, tra l’altro, è altamente ricercata dalle aziende digitali. Infatti Marco ha stretto accordi con decine di aziende che cercano nuovi collaboratori e dipendenti. Nell’accademia di Marco gli studenti vengono affiancati, 7 giorni su 7, con un supporto continuo e personalizzato fino a portarli a guadagnare una seconda entrata extra già nei primi mesi.

Uno studente di successo di Marco è Luca Paderno. Per colpa del suo lavoro, stava lontano dalla famiglia per 3 settimane su 4 ogni mese. Da quando Marco gli ha insegnato questa nuova professione onesta e sicura, guadagna dedicando al lavoro al massimo 3-4 ore al giorno. Con questo stipendio, ha fatto licenziare la sua compagna per tenerla a casa tranquilla negli ultimi mesi di gravidanza e per crescere il loro figlio insieme.

Ci sono centinaia di altre storie di successo come queste e sono pubblicate sul profilo Instagram di Marco e sul suo canale Youtube. “Il consiglio più importante che mi sento di dare a chi voglia vivere una vita più serena e spensierata è questo: può darsi che tu non sia responsabile per la situazione in cui ti trovi. Ma lo diventi, se non fai niente per cambiare. La vita è evoluzione e sapersi adattare. La nuova opportunità che abbiamo di fronte oggi è quella del digitale, quindi non avere paura, non rischiare di restare fuori e pensare fra qualche mese: “Se solo ci avessi provato… “ Prendi in mano il tuo futuro ora.” conclude Marco.