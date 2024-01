Banca Ifis, come puntare sulla mobilità sostenibile

31 gennaio 2024 a

Mobilità sostenibile sempre più diffusa in Italia: gli ultimi dati registrano un netto aumento, nel mondo automobilistico, sia di modelli ibridi, su del 4,4%, sia di veicoli elettrici puri, in crescita del 48,8%. Il trend positivo riguarda anche l'e-bike che, con un aumento del 25% rispetto al 2020, guida l'incremento della produzione di biciclette nel nostro Paese. L'Italia, in effetti, con un aumento di più del 7% annuo, è il primo produttore europeo di biciclette nonché Paese leader nella smart mobility. Il risultato? Un risparmio futuro di oltre 2 milioni di tonnellate di inquinamento. Lo si legge in “ Ecosistema della Bicicletta ”, lo studio realizzato da Banca Ifis con l'obiettivo di fotografare l'andamento e le prospettive di uno dei settori protagonisti della transizione sostenibile.

Quello della mobilità sostenibile è un settore a cui sta dando un notevole contributo anche l'istituto presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio che ha da poco festeggiato 40 anni. In che modo? Attraverso l’iniziativa Ifis Leasing Green, volta proprio a promuovere la mobilità sostenibile. Primo di una serie di progetti messi a punto per agevolare comportamenti ecologici, migliorare la qualità della vita e ridurre le emissioni di C02. Sullo sfondo il raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Unione europea per ridurre emissioni inquinanti e impatti ambientali indiretti.

Cos'è Ifis Leasing Green

Ifis Leasing Green, progetto lanciato dall'istituto nel 2019, quando l’offerta di auto ibride ed elettriche era ancora agli inizi, propone diversi modelli di auto elettriche e ibride plug-in, insieme alla flessibilità del leasing. In questo modo si ha a disposizione un veicolo a basse emissioni senza la necessità di acquistarlo, con tutta una serie di vantaggi, come l'esenzione dal bollo, l’accesso alle ZTL, e vari altri servizi, tra cui l’assistenza per la ricarica.

Tra le partnership da segnalare a tal proposito, troviamo l’accordo siglato da Banca Ifis nel leasing di vetture elettriche con Polestar – la casa automobilistica svedese, specializzata nella produzione di automobili ad alte prestazioni, veicoli elettrici, componenti tecnici ed estetici.

Ma non è tutto: Banca Ifis ha lanciato anche la prima soluzione di noleggio e leasing dedicata alle biciclette elettriche. Si tratta di un prodotto nuovo sviluppato da Ifis Rental Services Srl insieme ad ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, di cui la Banca è associata. Attraverso questa soluzione, i clienti possono dilazionare l’impegno economico attraverso piani di durata compresa tra i 12 e i 48 mesi, al termine dei quali hanno la possibilità di scegliere se riscattare il prodotto o attivare un nuovo contratto. Consentita, inoltre, anche la rateizzazione dell’Iva, che permette di ridurre al minimo i costi iniziali e massimizzare invece i ricavi fin dalle prime fasi del progetto.

A tal proposito Claudio Zirilli, responsabile Leasing e Rental di Banca Ifis, ha dichiarato: “Vogliamo favorire la transizione sostenibile dell’economia attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati. Siamo quindi intervenuti su uno dei segmenti di mercato a maggior tasso di crescita nel campo della mobilità alternativa, costruendo una soluzione ad hoc per il mondo dell’ospitalità e del cicloturismo, settori chiave per la promozione e lo sviluppo dei territori. Oggi siamo in grado di fornire alle imprese operanti in questi settori tutta l’assistenza necessaria per dotarsi di flotte di e-bike, filiera italiana che risulta essere una delle più produttive a livello europeo”.

Tra le partnership strategiche consolidate in questo ambito da Banca Ifis sono da ricordare quelle con Exept – unici produttori al mondo di bici con telaio monoscocca su misura in fibra di carbonio, 100% Made in Italy - che permette ad attività quali bike hotel, enti locali, consorzi turistici, società di noleggio e anche aziende, di noleggiare a lungo termine una flotta di bici elettriche Exept da mettere a disposizione del pubblico cliente; e quella con Nilox - brand del Gruppo Esprinet, tra i più noti e apprezzati marchi di oggi nel mercato dell'outdoor technology - che si rivolge a noleggiatori e operatori del settore turistico che vogliono creare un’offerta per i cicloturisti.

Banca Ifis conferma così l’impegno green e il sostegno verso la mobilità sostenibile, la valorizzazione territoriale e il turismo attivo. Il tutto pensato per costruire un futuro più inclusivo, andando incontro a un modello economico che sostenga le imprese, investendo in mercati in forte crescita.