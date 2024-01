HUMAVERSE, la nuova startup digitale di Digital Magics che ottimizza il recruiting grazie all'AI, sarà presentata il 7 febbraio alle ore 18 allo Zelig di Milano

25 gennaio 2024 a

HumaVerse, la nuova realtà rivoluzionaria nel mondo della ricerca e selezione del personale per startup, scaleup e aziende dell’innovazione, sarà presentata allo Zelig di Milano il 7 febbraio alle ore 18:00. L’evento, cui seguirà un aperitivo informale, sarà un’occasione per fare networking tra i partecipanti e per fare conoscere tutti gli aspetti del progetto.

HumaVerse che indica la sua vocazione già nel nome, crasi fra Human e Universe, nasce grazie a Digital Magics, incubatore che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. HumaVerse massimizza infatti l’efficienza nel recruiting, grazie a una tecnologia digitale che interviene nelle prime fasi di ricerca dei candidati, lasciando agli “umani” l’assessment e la valorizzazione del loro profilo. L’Intelligenza Artificiale viene impiegata nelle fasi di screening e mapping attraverso parametri che profilano i talenti e le competenze dei candidati, indirizzandoli verso posizioni che rispondano alle loro esigenze di cambiamento e che vadano incontro ai loro obiettivi personali e lavorativi.



Dopo lo screening e il mapping, i consulenti di HumaVerse entrano in contatto diretto con i candidati della shortlist e, grazie alle loro capacità professionali “umane”, selezionano persone che hanno le competenze e le caratteristiche per integrarsi nelle aziende. “Love Is In The Hire”, è il claim che chiarisce subito l’empatia e la passione che i recruiter di HumaVerse mettono nel selezionare le persone. Un’iniziativa che capovolge l’approccio classico delle società di selezione e il loro modello di business, facendo emergere quanto l’AI sia in grado di trasformare radicalmente i processi ottimizzando la raccolta e l’analisi dei curricula senza sostituire la parte umana, ma valorizzando il talento, le capacità e le aspirazioni dei candidati. “Grazie alla nostra tecnologia liberiamo l’head hunter dai compiti più pesanti e dispendiosi in termini di tempo, cosicché lui possa dedicarsi alla fase di maggior valore, l’intervista al candidato e la sua conoscenza approfondita.Il nostro talento è prenderci cura del tuo, diciamo ai nostri candidati.” Così afferma Marco Franco, Founder di questa startup che ha alle spalle una lunga esperienza in una multinazionale del recruiting tradizionale.