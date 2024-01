Digital Marketing, fondamentale per le imprese. Ma non basta più solo esserci, conta il "come"

Esperti del settore spiegano che la risposta alla crisi è investire sulla comunicazione. Ma serve una strategia che sia innovativa e accattivante. Ecco i consigli su cosa e come fare per aumentare il proprio fatturato

29 gennaio 2024 a

a

a

Pandemie, guerre e inflazione. Per chi fa impresa le difficoltà sono molteplici. Eppure, proprio in momenti di forte incertezza come questo e in un contesto di sfiducia generalizzata, le aziende diventano i soggetti più vicini ai cittadini per orientare le loro scelte culturali, economiche e di consumo. Mai come in questo momento, quindi, c’è bisogno di una comunicazione attiva, positiva e identificativa. La web communication diventa così la risposta alla crisi e lo strumento indispensabile per emergere, potenziando il proprio business.

E i numeri parlano chiaro: secondo l’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, nel 2023 l’internet advertising in Italia ha segnato un +8% con investimenti del valore di 4,84 miliardi. Ma non solo. Sempre nel 2023, l’86% delle aziende ha fatto innovazione aperta, investendo nel digitale. Per il 2024, secondo gli Osservatori Startup Thinking e Digital Trasformation Academy della School of Management, sempre del Politecnico di Milano, si prevede un ulteriore aumento degli investimenti con un +1,9% dei budget in ICT. E il mercato, di contro, sta premiando le aziende che hanno compreso la centralità degli investimenti negli strumenti digitali, segnando una loro graduale e costante crescita.

“La presenza online è fondamentale per qualunque azienda voglia avere una possibilità concreta di competere nel mercato attuale”, sottolinea Marco Gradari, CEO di MGvision, azienda specializzata in Branding Strategy e Digital Marketing, certificata come una delle realtà più accreditate fra le Web Marketing Agency italiane. “Oggi, però, non è più sufficiente ‘esserci’, perché a fare la differenza è il ‘come’. Molte aziende vanno online con siti poco accattivanti, difficili da navigare e non ottimizzati per i cellulari. In questo modo, invece di rafforzare il loro brand, lo danneggiano. Un’azienda che vuole guardare al futuro e sfruttare internet per aumentare il suo volume di affari – prosegue Gradari - deve investire innanzitutto sull’usabilità del suo sito, sulla creazione di una Brand Identity forte e su una strategia di Brand Storytelling per comunicare la propria personalità e i propri valori, in modo da essere riconoscibile. Una volta creata questa immagine online e completato il sito internet, dovrebbe migliorare la propria visibilità e fare in modo di essere rintracciata in rete. Serve a poco avere un sito web accattivante se questo si trova nella 5° pagina di Google”.

Una visibilità che si può ottenere anche grazie a dei servizi come la SEO. “È determinante l’ottimizzazione del sito per il posizionamento sui motori di ricerca, così come lo sono le campagne di Digital Advertising (su Google e/o sui social), che permettono di attrarre il target giusto e raggiungere in maniera capillare gli utenti che cercano online i servizi/prodotti offerti dall’azienda. Gli strumenti digitali ci danno l’opportunità di avere dati misurabili, di ascoltare la rete, di customizzare prodotti e servizi. È un’occasione che non possiamo sprecare. Nel 2024 – aggiunge il CEO di MGvision - una nuova sfida sarà rappresentata dall’AI che, applicata ai servizi di marketing, diventa uno strumento molto efficace da usare con intelligenza e da gestire con lungimiranza”.

Secondo gli analisti, poi, un altro tassello fondamentale nella costruzione di una Brand Identity autorevole è quella di avvalersi dei servizi di un ufficio stampa che, il più delle volte, deve lavorare proprio in sinergia con le web agency. “Eppure fino a qualche anno fa la percezione comune era che solo i grandi gruppi imprenditoriali avevano bisogno dei servizi offerti da un ufficio stampa”, chiarisce Michele La Porta, direttore de La Porta Comunicazione, società con all’attivo oltre cento clienti gestiti ogni anno. “Oggi, invece, anche le PMI, le startup o i liberi professionisti, come i medici, gli avvocati o i consulenti finanziari, hanno compreso l’importanza di lavorare sulla loro reputazione e credibilità. Questo significa, soprattutto in una società ipercompetitiva che comunicare e distinguersi dai propri competitors è diventato un elemento imprescindibile per avere successo”.

“Nel contesto sociale nel quale viviamo infatti - gli fa eco Max Niccoli, storico giornalista e volto noto di Tv 2000 - avere delle specifiche competenze non è sufficiente per emergere. Per superare la concorrenza, attrarre nuovi clienti e certificare la propria autorevolezza, è necessario garantirsi la presenza sui media che, grazie a delle interviste o degli articoli pubblicati sui più importanti quotidiani nazionali, donano loro un giusto riconoscimento reputazionale. Ma se cercate un ufficio stampa che potenzi la vostra credibilità fate attenzione: molte società si improvvisano in questo settore dando risultati irrilevanti. Altre, invece, fanno grandi promesse ma come risultato danno al cliente dei pubbliredazionali, degli spazi a pagamento che non conferiscono alcun riconoscimento”. L'ufficio stampa le pubblicazioni sui quotidiani le conquista e non le compra. Gli articoli devono essere reali e non delle pubblicità, ribadiscono Niccoli e La Porta.

Investire nel Web Marketing e sviluppare una Brand Reputation solida e credibile (sia online e sia offline) è fondamentale per le imprese del futuro. “Per far brillare un business – conclude Marco Gradari – noi di MGvision lavoriamo come registi dietro le quinte per rendere il brand un vero protagonista del web. L’obiettivo è creare valore per i clienti, aiutandoli a raggiungere il successo, con i loro business online”.