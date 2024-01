Rc auto: italiani divisi sulla polizza assicurativa sugli spostamenti

31 gennaio 2024 a

Gli assicurati italiani sono sempre più smart ed esigenti in termini di innovazione e prodotti, ma molti si sentono ancora più sicuri con le garanzie tradizionali. Da un’indagine di Prima Assicurazioni, commissionata a Nielsen, sull’opinione degli italiani sulle polizze assicurative sugli spostamenti - che estendono la copertura assicurativa anche all’utilizzo di altri mezzi e a forme di mobilità alternative rispetto all’uso della sola automobile o moto di proprietà - esce uno spaccato di rispondenti divisi a metà.

Infatti, il 50,4% degli italiani intervistati sarebbe interessato a siglare una polizza sugli spostamenti: di questi, il 32,1% afferma di non fare attualmente grande uso dei mezzi di mobilità alternativi, ma che un’offerta del genere sarebbe un importante incentivo; mentre un altro 18,3%, già abituato ad utilizzare mezzi pubblici o alternativi, apprezzerebbe una copertura assicurativa cumulativa con quella dell’auto.

Il restante 49,6% preferisce invece la polizza associata al mezzo o comunque non vede necessità di cambiamento. In particolare, al netto di un 22,3% che dichiara ancora necessario (o comunque preferibile) spostarsi sempre con il proprio mezzo e che quindi non godrebbe dell’estensione della copertura, fra coloro che si esprimono negativamente c’è chi teme un aumento eccessivo del prezzo della polizza (7,1%) e chi comunque – per abitudine o per altre ragioni – preferirebbe in ogni caso assicurarsi con prodotti distinti e separati (8,2%). Infine, il restante 12,0% ha dichiarato di non avere un’opinione o di non essere per nulla interessato a questo tema.

“In Prima siamo fermamente convinti che innovazione significhi offrire una user experience eccellente e prezzi competitivi, ma anche ascoltare le necessità dei clienti, e per questo facciamo ricerche e lavoriamo costantemente allo sviluppo del prodotto assicurativo”, commenta Anna Sanfilippo, Chief Marketing Officer di Prima Assicurazioni. “Ad esempio – prosegue Sanfilippo – le polizze famiglia di Prima coprono anche la mobilità alternativa, in particolare biciclette e monopattini elettrici e stiamo lavorando ad altre novità”.