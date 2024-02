Crosetto: l'Unione Europea approva la missione Aspides

19 febbraio 2024 a

“Approvata la missione ASPIDES: l’Europa, coesa, ha approvato la missione Aspides, in risposta alla crisi in atto nel Mar Rosso, che sta minando la stabilità economica del vecchio continente e dell’Occidente in generale. La Difesa, dopo che il Parlamento italiano l'avrà approvata, potrà fornire il proprio contributo e assumere il Comando imbarcato dell’Operazione, come ci ha chiesto l’Unione Europea. L’Italia, consapevole della rilevanza strategica dell'area, giocherà un ruolo importante anche per favorire il coordinamento della missione con l’operazione EUNAVFOR ATALANTA, della quale abbiamo assunto il comando tattico lo scorso 8 febbraio”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto sulla decisione dell’Unione Europea di attivare la missione ASPIDES a difesa del traffico mercantile occidentale nel Mar Rosso. Ipotesi che era già stata discussa durante la riunione informale dei Ministri della Difesa dell’Unione Europea lo scorso 31 gennaio.

“Una risposta necessaria alla guerra ibrida – ha continuato il Ministro - che gli Houti stanno portando avanti nello stretto di Bab el-Mandeb, tagliando le vie di comunicazione che alimentano numerosi Paesi, tra i quali il nostro, incidendo sulle loro economie e creando uno svantaggio competitivo per l’Occidente a vantaggio di altre Nazioni, le cui navi non vengono attaccate”.

In questo momento nel Mar Rosso è presente il Cacciatorpediniere Caio Duilio, impegnato nell’assicurare la vigilanza marittima a protezione delle unità mercantili e garantire la sicurezza delle rotte commerciali.

L’area di operazione istituita dal mandato dell’UE racchiude lo spazio di mare tra Bab el-Mandeb e Hormuz, inclusi Mar Rosso, Golfo di Aden, Mar Arabico, Golfo di Oman e Golfo Persico.

ASPIDES, come deciso in sede europea, sarà un’operazione difensiva che si concentrerà sulla protezione delle navi contro gli attacchi in mare, in aderenza alle norme del diritto internazionale, a tutela del principio della libertà di navigazione e a diretto supporto degli interessi nazionali.