ISTITUTO MILTON FRIEDMAN: NOMINATO L'ON. ANDREA DI GIUSEPPE MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio direttivo dell’Istituto Milton Friedman, in occasione dell’ultima seduta che si è tenuta il 16 febbraio 2024, riconoscendo l’impegno professionale e politico dell’Onorevole Andrea Di Giuseppe, come un contributo significativo e costante per la promozione dei principi liberali e liberisti a cui l’Istituto si ispira, nel solco tracciato dal Premio Nobel Milton Friedman, ha ritenuto, ad unanimità di voti, di nominarlo componente del proprio Comitato Scientifico.

“Ringrazio l’Istituto Milton Friedman per avermi inserito nel suo Comitato Scientifico – ha dichiarato l’onorevole Andrea Di Giuseppe, unico deputato di Fratelli d’Italia eletto all’estero – Spero che la mia presenza possa servire a rafforzare alcune battaglie comuni, tanto politiche quanto economiche, ma soprattutto che, vista la mia duplice figura di imprenditore e politico, rappresenti anche una voce fuori dal coro per garantire quella pluralità di opinioni fondamentale in qualsiasi dibattito e battaglia democratica.”

“Il Governo Meloni – conclude l’onorevole Di Giuseppe – ha garantito un’importante tenuta dell'economia italiana, uscita da un periodo di crisi dovuto alle scelte dei governi cinque stelle e alla pandemia. Con l’Istituto Milton Friedman potremmo riaprire alcuni dibattiti col mondo imprenditoriale fermi da tempo e innescare degli iter parlamentari per favorire importanti decisioni in ambito economico”.

“L’ingresso dell’On. Di Giuseppe nel nostro Comitato scientifico é motivo di orgoglio per tutti noi, l’affinità valoriale porterà sicuramente a raggiungere insieme grandi risultati. L’esperienza di imprenditore e politico unita alla sua storia personale e professionale, le importanti relazioni internazionali, in particolare transatlantiche, saranno un grande contributo e stimolo per tutti noi. L’On. Di Giuseppe é anche Presidente del Comitato permanente sul commercio internazionale della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, tematica di particolare interesse per il nostro Istituto. Siamo certi che insieme potremo dare un contributo al Paese affinché porti avanti politiche economiche più liberiste e rafforzi sempre più il legame con gli Stati Uniti” - Così Dario Peirone e Alessandro Bertoldi, rispettivamente Direttore generale ed esecutivo del Milton Friedman Institute, organizzazione ispirata al Premio Nobel americano presente in 33 Paesi al mondo.