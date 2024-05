Dl Agricoltura, oltre 32 mln al settore nel 2024, Sin entra in Agea e si nomina Commissario granchio blu

02 maggio 2024 a

a

a

Oltre 32 mln al settore nel 2024, l'incorporazione di Sin in Agea e la nomina del Commissario straordinario per il granchio blu. Queste le misure principali all'interno del Dl agricoltura visionato da AGRICOLAE. Tra le misure varate a sostegno del settore primario si evidenzia che la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare è incrementata di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2024.

Al fine di consentire l’attuazione degli interventi in materia di sostegno e sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu, a beneficio dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per l’anno 2024.

Inoltre le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Rafforzate anche le misure di contrasto alle pratiche sleali all’articolo 4. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione di ISMEA per lo svolgimento delle attività di propria competenza sono assegnati al suddetto Istituto 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

All’articolo 9 l’incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – SIN s.p.a. nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, al fine di razionalizzare e di aumentare l’efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.