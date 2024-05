Radio Zeta Future hits live: anche gli Articolo 31 sul palco romano

10 maggio 2024 a

Sul palco del Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta, che torna venerdì 31 maggio2024 al Centrale del Foro Italico di Roma, ci saranno anche gli Articolo 31. L’annuncio su Rtl102.5 nel corso di The Flight

TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SUL RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE

Dopo il trionfo delle prime due edizioni del Radio Zeta Future Hits Live, che ha prima acceso la Capitale con un'energia travolgente e si è poi esteso anche alla meravigliosa Arena di Verona, il Festival della Generazione Zeta si prepara a fare il suo grande ritorno a Roma, per inaugurare l'attesissima edizione del 2024.

GLI ARTISTI PIU' AMATI DAI GIOVANI E NON SOLO

J-Ax e DJ Jad si aggiungono alla già ricca line-up del Radio Zeta Future Hits Live. Questi tutti gli artisti che saranno sul palco del Centrale del Foro Italico: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Capo Plaza,Chiello, Clara, Emma, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Ghali, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six, Zerb, il vincitore della categoria canto di Amici23, e tante altre sorprese!

Quest’anno, il Radio Zeta Future HitsLive sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Volti e voci di Radio Zeta, Luigi e Giulia Laura incarnano i valori della Generazione Zeta, poiché la vivono ogni giorno, dentro e fuori la radio, e sul palco porteranno energia e freschezza. All’interno del palinsesto di Radio Zeta, Luigi Santarelli e Giulia LauraAbbiati conducono Destinazione Zeta, dalle 11:00 alle 13:00. Luigi, il sabato e la domenica, e GiuliaLaura dal lunedì al venerdì. Al loro fianco anche Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su Radio Zeta e RTL 102.5, che si riunisce alla famiglia della prima radiovisione d’Italia per la sua terza conduzione del Radio Zeta Future Hits Live.

Per la terza edizione, Radio Zeta è già pronta a portare il pubblico nell'eclettico mondo musicale che caratterizza l'evento, offrendo un'esperienza coinvolgente che ha già conquistato migliaia di giovani. Sarà una serata piena di musica, energia e divertimento, con una line-up stellare che riunisce gli artisti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta. Ancora una volta, il Centrale del Foro Italico sarà la cornice del festival, accogliendo voci emergenti e idoli consolidati sull'ormai iconico palco a 360 gradi. Fra le novità di quest'anno, ci sono il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa, dando al pubblico la possibilità di godere di un'esperienza musicale immersiva e coinvolgente.

I biglietti per Radio Zeta Future Hits Live sono disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-2024-foro-italico-18056062/