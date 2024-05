L'adozione consapevole dei cani

23 maggio 2024 a

a

a

Troppo spesso, purtroppo, chi sceglie di adottare un cane non è pienamente consapevole dell’impegno che questo comporta. Un cane ha una vita media che dura dai 12 ai 15 anni e, a volte, anche oltre. E questo significa per il padrone un impegno continuativo inesauribile. Un cane richiede infatti compagnia, accudimento, attenzioni in ogni aspetto della sua vita: dall’alimentazione alle passeggiate, dall’educazione al gioco. Il rischio è che se non si è pienamente consapevoli di questo impegno, il cane diventi troppo presto una presenza ingombrante di cui liberarsi.

Per queste ragioni, Hero Comunicazione, su incarico di Roma Capitale, ha realizzato una campagna pubblicitaria multi-soggetto con l’obiettivo di sensibilizzare le persone su quanto adottare un cane sia un impegno serio e del quale è necessario essere pienamente consapevoli. I quattro soggetti, dove i cani sono simpatici protagonisti, ricordano quindi i tanti doveri e occasioni di impegno di chi adotta un cane: cibo, passeggiate, organizzazione delle vacanze e pulizia della casa. Conoscerle bene in anticipo aiuta a non pentirsi dell’adozione, riducendo i rischi connessi. La campagna sarà diffusa in tutta la Capitale con manifesti, locandine, led, un comunicato radio e avrà ampio spazio anche sui social istituzionali. La campagna è stata realizzata da Carlo Barbanera, vicedirettore creativo e art director, Roberto Raffone, senior copywriter, con la direzione creativa di Eliana Frosali.