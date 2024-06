Matteo Santini, l'avvocato confermato con grande maggioranza presidente Anadi

11 giugno 2024 a

Si è appena conclusa l'assemblea nazionale degli avvocati divorzisti italiani che si è svolta oggi presso la sede nazionale dell'associazione in Roma.

L'assemblea riunitasi per deliberare ed eleggere il nuovo consiglio direttivo per il biennio 2024 - 2025). L’assemblea ha così deliberato:

Presidente: avvocato prof. Matteo Santini

Vice Presidente: avv. prof. Alessandro De Belvis

Vice Presidente: Avv. prof. Alfredo Cirillo

Vice Presidente: Avv. prof. Gianni Ballarani

Tesoriere: avv. Elisabetta Cruciani

Segretario: Avv. Lello Spoletini

Il professor Matteo Santini, soddisfatto degli obiettivi raggiunti, ringrazia l'assemblea e sottolinea l'importanza dell'Associazione Anadi. Anadi è l' Associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Far parte dell’Associazione, dichiara Santini, “significa contribuire attivamente a questo grande progetto sempre più in crescita e di importanza nazionale”.