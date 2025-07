Mondiale per Club: trionfa il Chelsea, Psg battuto 3-0 in finale

Il Chelsea batte il favorito Psg campione d'Europa e vince la prima edizione del Mondiale per Club. La formazione di Enzo Maresca si è imposta per 3-0 nella finale disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, sotto gli occhi del presidente Donald Trump. I londinesi chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie alla doppietta di Palmer (22' e 30'), che poi serve l'assist a Joao Pedro per la terza rete (43'). Il Psg chiude in dieci uomini per l'espulsione nel finale di Joao Neves. Finale a nervi tesi, con una rissa in mezzo al campo che vede coinvolto anche il tecnico dei parigini Luis Enrique.

"Non ho parole per i giocatori, meritano questa vittoria. Abbiamo vinto la partita nei primi 10 minuti. Abbiamo dettato il ritmo e siamo stati molto bravi a pressare", ha detto a Dazn il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca. Decisivo Cole Palmer, autore di due gol e un assist: "Oggi lo abbiamo impiegato in una posizione in cui aveva più spazio per attaccare. Ovviamente Cole ha giocato molto bene, ma l'impegno di tutti i giocatori è stato fantastico", ha concluso Maresca.