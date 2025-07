Francesca Albanese, ecco chi spunta nel suo partito

Il tema è quello delle sanzioni annunciate dal Segretario di Stato americano Marco Rubio. Ovviamente in precedenza si erano espressi i due leader, sempre con quell’alito di moralismo accusatorio che non guasta mai. Ecco Elly Schlein dunque tuonare contro «un silenzio di Meloni e Tajani che imbarazza l’Italia». Mentre Giuseppe Conte intima: «Meloni e Tajani vengano in Parlamento a metterci la faccia». Poi c’è la petizione, lanciata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, per assegnare ad Albanese addirittura il Premio Nobel perla Pace: «In poco più di 24 ore ha superato le 50 mila firme». Segue panoramica sottoscrittori illustri: Patrick Zaki (do you remember?), che addirittura ha pubblicato un video per invitare all’adesione; Moni Ovadia, Mario Capanna, Ginevra Bompiani; Vauro, Alessandro Barbero. Poi andiamo sulle varie ed eventuali. Troviamo la mozione presentata da un consigliere comunale milanese di gruppo misto per conferire ad Albanese la cittadinanza onoraria. Il Senato accademico dell’Università di Pisa che, in una mozione approvata, oltre alla solita solfa del riconoscimento dello Stato di Palestina e l’interruzione degli accordi di collaborazione dell’Ateneo con Israele, esprime solidarietà alla relatrice Onu, che è stata allieva dell’Università.