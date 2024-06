Alice Fabbrica, virale su TikTok, strizza l'occhio al mercato immobiliare

Francesco Fredella 26 giugno 2024 a

I suoi video sono diventati virali. Alice Fabbrica, influencer, sta conquistando il settore immobiliare. "Mi appassiona da sempre. Credo che il mattone sia l’investimento migliore per eccellenza, per questo motivo oltre al lavoro come influencer è già da qualche anno che sto diversificando con l’immobiliare. Ho appena acquistato una casa al mare a Sestri Levante in Liguria e mi sto occupando personalmente del progetto di ristrutturazione ed arredo, poiché da anni collaboro con varie aziende leader del settore", racconta. Alice Fabbrica, milanese, nata nel 1996, alterna televisione (con partecipazioni varie) alla vita da travel influencer & fashion. E’ single. Nel 2023 partecipa come protagonista al format CASE DA VIP, in collaborazione con Facile Ristrutturare e l’architetto Alberto Vanin, che è andato in onda sui social network, su YouTube ed in TV su Discovery Channel. In questo programma tv documenta i lavori di ristrutturazione della casa in zona Sempione a Milano.