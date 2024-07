Marconi. Alive: a Bologna lo spettacolo multimediale immersivo tra scienza, musica, danza e arti

19 luglio 2024 a

Sabato 20 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore a Bologna un grande spettacolo aperto al pubblico all’insegna di straordinarie performance artistiche di rilievo internazionale per celebrare il grande scienziato che ha riscritto la storia delle telecomunicazioni.

Bologna, 17 luglio 2024 – Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, sabato 20 luglio 2024 alle ore 21:45, a Bologna, presso Piazza Maggiore, il Ministero della Cultura, il Comitato Marconi 150., Cinecittà ed Archivio Luce presentano lo spettacolo multimediale immersivo “MARCONI.Alive. Rendere Visibile l’Invisibile”.

Ideato dalla società di produzione audiovisiva e agenzia transmediale One More Pictures - tra gli sponsor dell’evento - e previsto nell’ambito del festival “Sotto le stelle del cinema”, promosso dalla Cineteca di Bologna, “MARCONI.Alive” combina diversi linguaggi performativi: cinema, teatro, danza, movimenti acrobatici aerei, light e laser show, videomapping.

Un grande spettacolo, ad ingresso libero, in cui il pubblico potrà ammirare le straordinarie live performance dirette da Luca Tommassini alla presenza di un ospite d’eccezione, il produttore e musicista di rilievo internazionale Giorgio Moroder.

“Sono orgogliosa – ha affermato il Sottosegretario Lucia Borgonzoni – di poter presentare questa iniziativa, fortemente voluta dal Ministero della Cultura e pensata per accompagnare un pubblico quanto più ampio possibile alla scoperta di Guglielmo Marconi. A condurre gli spettatori verso la conoscenza non solo delle sue invenzioni ma anche del suo profilo di uomo e di imprenditore sarà l’arte nelle più diverse espressioni. Un racconto mai visto prima per uno dei progetti più spettacolari finora realizzati sulla figura del Premio Nobel per la Fisica. E tutto questo nella sua Bologna. Ma non finisce qui. Lo spettacolo – ha aggiunto infine – è solo un tassello della serie di iniziative promosse per celebrare Marconi nel 150° anniversario dalla sua nascita. Tra le prossime tappe anche la mostra a lui dedicata che aprirà a Roma”.

“MARCONI.Alive” è un viaggio al confine fra arte e tecnologia alla scoperta del genio e delle invenzioni di Guglielmo Marconi attraverso cinque composizioni sceniche, ognuna dedicata ad una nuova sfumatura di Marconi: il genio, l’umanista, il sogno di un mondo connesso. A guidare il pubblico in questa narrazione, Aether, la “tessitrice di connessioni”, che con voce poetica rivelerà gli aspetti nascosti di Marconi, le sue intenzioni e la sua umanità.

“MARCONI.Alive è un inedito racconto che coniuga arti, tecnologia e conoscenza; un’occasione unica per avvicinare il largo pubblico alla caleidoscopica figura di Guglielmo Marconi, alla sua eredità culturale e tecnologica. Il Signore del Wireless, il Padre della Radio viene celebrato, contaminando linguaggi audiovisivi e performativi grazie a One More Pictures e a protagonisti della scena internazionale quali Luca Tommassini e Giorgio Moroder, intramontabile la sua ‘on the radio’ cantata da Donna Summer. Un fil rouge che inanella perle di conoscenza: dalla prima trasmissione senza fili in quel mite settembre del 1895 a Villa Griffone alle porte di Bologna, alla tecnologia al servizio delle arti contemporanee in cui ‘wireless’ diviene concetto e parola chiave delle industrie creative di oggi per superare barriere, frontiere e confini connettendo popoli e culture. Celebriamo oggi con MARCONI.Alive quel linguaggio di pace caro a Guglielmo Marconi: ‘le mie invenzioni sono per salvare l’umanità, non per distruggerla’”, afferma Giulia Fortunato, Presidente della Fondazione e del Comitato Nazionale Marconi.150.

Grazie alla magia del cinema, immagini mozzafiato ci trasporteranno nel passato, quando Marconi sperimentava onde radio e telegrafia senza fili, rivivendo la sua passione e la sua sete di conoscenza. Tramite la danza e movimenti acrobatici aerei, i performer – sotto la direzione artistica di Luca Tommassini - daranno vita ad onde invisibili di energia. E ancora, fasci di luce e raggi laser dipingeranno il cielo notturno, rivelando il tessuto invisibile delle onde radio mentre un suggestivo spettacolo di videomapping trasformerà le facciate dei palazzi in schermi giganti osservando Marconi attraverso gli occhi di chi lo ha conosciuto.

“È con grande orgoglio che Cinecittà celebra Guglielmo Marconi, pioniere del wireless, padre della radio e della comunicazione senza confini nonché illuminato imprenditore, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Un incarico, assegnatoci dal Ministero della Cultura, che stiamo conducendo con passione ed impegno attraverso l'organizzazione di un grande spettacolo multidisciplinare dal vivo, 'MARCONI.Alive', proprio nel cuore della città natale del celebre inventore. Ospiti illustri, un cast di performer di rilievo internazionale, giochi di luce ed immagini mozzafiato sono i punti di forza di questo evento immersivo che saprà regalare al pubblico grandi emozioni. 'MARCONI Alive' si inserisce nell'ambito del festival 'Sotto le stelle del cinema' promosso dalla Cineteca di Bologna che desidero ringraziare per la preziosa collaborazione in questo importante appuntamento celebrativo", dichiara Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà.

Al termine dello spettacolo, alle ore 22.30, è prevista la proiezione dei primi due episodi della serie tv “Marconi. L’uomo che ha connesso il mondo”, una produzione Rai Fiction e Stand by Me per la regia di Lucio Pellegrini.

L’evento è aperto al pubblico e gratuito. Il programma completo e in continuo aggiornamento delle celebrazioni è consultabile sul sito www.marconi150.it e www.fondazioneguglielmomarconi.it